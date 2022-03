Henri Vandenabeele in Kopman: "Ploegmaats? Heb getwijfeld over Søren Kragh Andersen"

Dat Henri Vandenabeele zichzelf niet in zijn ploegje zet is weinig verrassend, de 21-jarige renner rijdt geen koersen die punten opleveren in ons spel. Maar ook de rest van Team DSM kwam er niet in.

"Ik heb een beetje getwijfeld", vertelt hij. "Søren Kragh Andersen wou ik er misschien wel inzetten omdat ik wist dat hij wel goed in vorm was. Maar uiteindelijk toch niet gedaan door de budgetten en omdat ik wist dat hij voor de Omloop nog een coronavaccin moest krijgen. Allemaal dingen om rekening mee te houden. Ik heb er goed over nagedacht."

Er is wel een ploegmaat die al veel punten heeft opgeleverd. Sam Welsford is een van de renners die goed scoort in de rankschikking "points per million".

"Dat is een Australiër die van de piste komt", weet Vandenabeele. "Ik had hem dit jaar nog niet zo sterk verwacht, maar ze geloven er wel in bij ons in de ploeg, die kan nog verbazen in de toekomst."