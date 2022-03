Remco Evenepoel slaat foute weg in in finale: "Jammer, want het zag er zo goed uit"

Remco Evenepoel viel in de rit naar Fermo de troon van blauwe trui Tadej Pogacar aan. Samen met de nummers 1 en 2 van de voorbije Tour trok hij ten aanval.

"Ik voelde me de hele dag goed. Toen UAE het tempo opvoerde, wist ik dat het moment gekomen was om aan te vallen. Enkel Pogacar en Vingegaard konden aansluiten."

"We zijn voluit gegaan in de afdaling en hadden een mooi gaatje. Maar er stond niemand of niets om ons te tonen dat we naar rechts moesten afslaan. Wij reden rechtdoor en daar eindigde onze veelbelovende aanval."

"Gelukkig waren de benen nog goed genoeg om, met wat hulp van Ballerini, weer aan te sluiten in het peloton. Het is alleen spijtig hoe het gelopen is, want het zag er op een gegeven moment zo goed uit."

Morgen krijgt Evenepoel een laatste kans om Pogacar te bestoken, in de koninginnenrit met twee keer de beklimming van de Monte Carpegna, een col buiten categorie.