Vluchter Warren Barguil heerst in muurtjesrit in Tirreno, Xandro Meurisse vist juist achter het net

17:03 17 uur 03. Pogacar is 6e, Evenepoel is 9e in dezelfde tijd. . Pogacar is 6e, Evenepoel is 9e in dezelfde tijd.

17:00 17 uur . Porte, Pogacar, Vingegaard en Evenepoel bollen nagenoeg in elkaars zog over de finish. De eventuele verschillen zijn verwaarloosbaar. Hoogstens een tweetal seconden. . Porte, Pogacar, Vingegaard en Evenepoel bollen nagenoeg in elkaars zog over de finish. De eventuele verschillen zijn verwaarloosbaar. Hoogstens een tweetal seconden.

17:00 17 uur . Xandro Meurisse is tweede op 10 seconden. . Xandro Meurisse is tweede op 10 seconden.

16:59 16 uur 59. Wawa! De kleinere Franse teams oogsten op vrijdag: TotalEnergies wint in Parijs-Nice, Arkéa-Samsic in Tirreno-Adriatico. Warren Barguil gooit zijn handen in de lucht en wint deze 5e etappe vanuit de vlucht. . Wawa! De kleinere Franse teams oogsten op vrijdag: TotalEnergies wint in Parijs-Nice, Arkéa-Samsic in Tirreno-Adriatico. Warren Barguil gooit zijn handen in de lucht en wint deze 5e etappe vanuit de vlucht.

16:59 16 uur 59. De voorsprong van Barguil is geruststellend. . De voorsprong van Barguil is geruststellend.

16:58 16 uur 58. De regie laat ons een beetje in de steek en negeert de groep met Pogacar en Evenepoel. Geen nieuws, goed nieuws? . De regie laat ons een beetje in de steek en negeert de groep met Pogacar en Evenepoel. Geen nieuws, goed nieuws?

16:57 Laatste km. Tenzij hij nog een spectaculaire inzinking kent, zal Warren Barguil deze rit winnen. Hij heeft verstandig gereden en is de sterkste muurhagedis. . 16 uur 57. Laatste km. Tenzij hij nog een spectaculaire inzinking kent, zal Warren Barguil deze rit winnen. Hij heeft verstandig gereden en is de sterkste muurhagedis.

16:56 16 uur 56. Het ziet er rooskleurig uit voor Barguil. In het groepje van Pogacar lijkt het muisstil. . Het ziet er rooskleurig uit voor Barguil. In het groepje van Pogacar lijkt het muisstil.

16:55 16 uur 55. Nog 2 kilometer. Barguil Meurisse en Velasco op 10" favorieten op 53" . Nog 2 kilometer Barguil Meurisse en Velasco op 10" favorieten op 53"

16:54 16 uur 54. Barguil is er niet gerust in. Hij ziet hoe Meurisse plooit, maar niet breekt. Al wordt de rode stip steeds kleiner voor onze landgenoot. . Barguil is er niet gerust in. Hij ziet hoe Meurisse plooit, maar niet breekt. Al wordt de rode stip steeds kleiner voor onze landgenoot.

16:53 16 uur 53. Voorin gaat Barguil op zoek naar de ritzege. Schokschouderend trekt hij naar de top van een zoveelste bult. Meurisse kiest voor zijn eigen tempo. . Voorin gaat Barguil op zoek naar de ritzege. Schokschouderend trekt hij naar de top van een zoveelste bult. Meurisse kiest voor zijn eigen tempo.

16:52 16 uur 52. Evenepoel schudt even met zijn hoofd, maar zit weer in het pakket met Pogacar. Nog 3 kilometer. Kan hij dit voorval omzetten in een explosie? . Evenepoel schudt even met zijn hoofd, maar zit weer in het pakket met Pogacar. Nog 3 kilometer. Kan hij dit voorval omzetten in een explosie?

16:51 16 uur 51. Pogacar en Vingegaard hadden iets sneller begrepen dat ze van het parcours waren, Evenepoel moest een grotere bocht maken. Ballerini brengt hem weer richting het staartje, maar dit kost krachten. Jammer! . Pogacar en Vingegaard hadden iets sneller begrepen dat ze van het parcours waren, Evenepoel moest een grotere bocht maken. Ballerini brengt hem weer richting het staartje, maar dit kost krachten. Jammer!

16:50 16 uur 50. Nog 5 kilometer. Meurisse, Barguil en co Pogacar en andere favorieten op 55" Evenepoel op 1'15" . Nog 5 kilometer Meurisse, Barguil en co Pogacar en andere favorieten op 55" Evenepoel op 1'15"

16:49 16 uur 49. Er stond wel een seingever, maar die gaf het niet duidelijk genoeg aan. Pogacar zit al opnieuw vooraan in het favorietengroepje, bij Evenepoel kost het meer moeite. Dit speelt ook in de kaart van de koplopers. . Er stond wel een seingever, maar die gaf het niet duidelijk genoeg aan. Pogacar zit al opnieuw vooraan in het favorietengroepje, bij Evenepoel kost het meer moeite. Dit speelt ook in de kaart van de koplopers.

16:48 16 uur 48. Verkeerd gestuurd! Wat een bizarre omwenteling: Evenepoel, Pogacar en Vingegaard missen een afslag. Ze gaan rechtdoor, terwijl ze naar rechts moesten. Toch een fout van de organisatie. . Verkeerd gestuurd! Wat een bizarre omwenteling: Evenepoel, Pogacar en Vingegaard missen een afslag. Ze gaan rechtdoor, terwijl ze naar rechts moesten. Toch een fout van de organisatie.

16:47 16 uur 47. Pogacar en Vingegaard nemen over van Evenepoel. Rijdt hier het podium van deze Tirreno weg? . Pogacar en Vingegaard nemen over van Evenepoel. Rijdt hier het podium van deze Tirreno weg?

16:46 16 uur 46. Zit de ritzege er nog in voor de tenoren? 1'05" op 7 kilometer van het einde: alles is nog speelbaar op dit terrein. . Zit de ritzege er nog in voor de tenoren? 1'05" op 7 kilometer van het einde: alles is nog speelbaar op dit terrein.

16:45 16 uur 45. Evenepoel! Evenepoel oogt kloek en wil dat onderstrepen. Met een dubbele versnelling net voor de top voert hij de forcing. Pogacar en Vingegaard staan paraat. . Evenepoel! Evenepoel oogt kloek en wil dat onderstrepen. Met een dubbele versnelling net voor de top voert hij de forcing. Pogacar en Vingegaard staan paraat.