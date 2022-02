Genk praat niet met pers "uit onvrede over scheidsrechterlijke beslissingen"

Racing Genk voelt zich benadeeld om enkele scheidsrechterlijke beslissingen in de voorbije wedstrijden en onderneemt nu actie. De druppel lijkt de met 2-1 verloren competitiewedstrijd te zijn van woensdag op het veld van OH Leuven.



Genk verloor aan Den Dreef kapitein Bryan Heynen nog voor het kwartier met een rechtstreekse rode kaart na een stevige, maar ook ietwat ongelukkige charge op doelpuntenmaker Kaba. Later in de wedstrijd kreeg OHL dankzij de VAR ook nog een penalty, waar Genk vond dat er eerder een duwfout was.



KRC Genk voelde zich eerder ook al bekocht in de topper bij Union, waar de thuisploeg een late strafschop kreeg na een fout die buiten de zestien leek te zijn.



De club reageert nu met een korte persstop. "Spelers, trainer en andere vertegenwoordigers van KRC Genk zullen voor, tijdens en na de wedstrijd van komende zondag tegen Standard voor geen enkele media-activiteit beschikbaar zijn, uit onvrede over een aantal scheidsrechterlijke beslissingen in de voorbije wedstrijden en een gebrek aan respect voor onze spelers en onze club."



Het is afwachten hoe rechtenhouder Eleven Sports zal reageren. Clubs zijn immers verplicht om voor, tijdens en na de wedstrijd iemand ter beschikking te stellen voor de media.