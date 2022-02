OH Leuven sloopt tienkoppig Racing Genk in de 93e minuut vanaf de stip

OH Leuven - Racing Genk in een notendop:

Oud-Heverlee Leuven is er eindelijk in geslaagd om Genk te verslaan in een competitiewedstrijd. In de vorige 11 onderlinge competitieduels kon OHL nooit winnen. Genk trok 7 keer aan het langste eind, 4 draaide de confrontatie op een gelijkspel uit.

Vroege en late goal van Kaba schenken OHL winst

1-0 na amper 52 seconden. Een blitzstart voor OH Leuven, een koude douche voor Genk. Maertens troefde Lucumi simpel af en Kaba mocht moederziel alleen zijn voorzet in doel werken.



Een dramatisch begin voor de bezoekers en nog voor het kwartier volgde een tweede opdoffer. Heynen landde met zijn studs op het scheenbeen van Kaba en op aangeven van de VAR werd de Genkse kapitein uitgesloten.



Gek genoeg kwam Genk amper 5 minuten later zowaar langszij. Sadick werd helemaal uit het oog verloren op een vrije trap van Trésor en de verdediger strafte dat genadeloos af. Kort voor de rust stond het zelfs bijna 1-2, een verre knal van Bongonda strandde op de lat.



OHL ontsnapte en kon ook na de rust het numerieke overwicht niet uitbuiten. Pas twintig minuten voor het einde zorgde Mercier plots voor opwinding met een fabelachtig afstandsschot, maar de lat hield OHL van een voorsprong.



Aan de overkant was het ook bijna raak toen Thorstvedt Paintsil perfect lanceerde, de vuisten van Runarsson beslisten er anders over. Een 1-1-gelijkspel leek in de maak, maar het venijn zat in de staart. Hands van Cuesta leverde na tussenkomst van de VAR een penalty op en matchwinnaar Kaba zette die netjes om. 6 op 6 voor OHL, Genk moet zijn top 4-ambities mogelijk bijstellen.