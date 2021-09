Lasitskene gooit hoge ogen op DL-slotevent in binnenstad van Zürich

Doorheen het seizoen kregen de atleten de kans om zich te plaatsen voor deze finale in Zürich. De winnaars gaan hier met 30.000 dollar aan de haal en dus wordt er op het scherp van snede gestreden.



Dat was vooral in het hoogspringen bij de vrouwen te merken. Een sprong over 2,01 meter leverde de Australische Nicola McDermott pas de derde plaats op. De Oekraïense Jaroslava Machoetsjich was 2e met 2,03 meter, maar voor de overwinning was een sprong over 2,05 nodig. Die beste wereldjaarprestatie kwam op naam van Maria Lasitskene.

De tijden op de 5.000 meter waren niet homologeerbaar omdat de piste in de stad niet 400, maar meer dan 500 meter lang was. Bij de vrouwen haalde Francince Niyonsaba uit Burundi het op die afstand, vijf dagen na haar overwinning in Brussel, in 14'28"98. Bij de mannen was de Ethiopiër Berihu Aregawi de beste in 12'58"65.

In het kogelstoten was de Amerikaanse olympische kampioen en wereldrecordhouder Ryan Crouser een klasse apart met een meetingrecord van 22,67 meter. Bij de vrouwen haalde zijn landgenote Maggie Ewen het. In het verspringen was de Zweed Tobias Montler de beste, bij de vrouwen won de Servische Ivana Spanovic.

De overige finales vinden donderdag wel gewoon in het stadion in Zürich plaats.