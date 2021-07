5 jaar na hun laatste Spelen: hoe is het nu met opper-olympiërs Usain Bolt en Michael Phelps?

In Rio waren alle schijnwerpers op hen gericht. Vijf jaar later leven Usain Bolt en Michael Phelps, twee van de grootste Olympiërs ooit, een bestaan weg van de piste en het zwembad. Wat doen de twee wereldsterren nu? Terwijl het befaamde zwarte gat voor de ene een feest lijkt, vecht de ander tegen zijn demonen.

Usain Bolt (34): muziekcarrière na voetbalflop

Voor de snelste man ter wereld heeft hij een opvallend trage website. Surf naar usainbolt.com en je krijgt een vage impressie waarmee Usain Bolt zich na zijn sprintcarrière mee bezig houdt. De 8-voudig olympisch kampioen toonde zich op de atletiekbaan al ritmisch met flitsende dansjes, nu jaagt hij ook een doorbraak in de muziekwereld na. "Niet enkel in Jamaica, maar internationaal", toonde hij zich ambitieus in een interview. Bolt lanceerde het voorbije anderhalf jaar al meerdere nummers. Van "It's A Party" tot "Living the Dream" - diepe teksten hoeft u voor alle duidelijkheid niet te verwachten. Het is ook niet Bolt zelf die zingt, wel zijn vriend en zakenpartner Nugent “NJ” Walker. De ex-sprinter zorgde enkel voor de beats.

Mislukte voetbalstunt

Hopen voor Bolt dat het beter loopt dan zijn voetbalcarrière. De snelheidsduivel wilde na zijn atletiekcarrière zijn andere sportdroom vervullen: profvoetballer worden. Bolt trainde onder meer bij het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundows, de Duitse topclub Borussia Dortmund en het Noorse Stromsgodset - allemaal geregeld door zijn sponsor Puma.

Bij het Australische Central Coast Mariners was het voor echt. Bolt kreeg een proefperiode en speelde twee vrienschappelijke wedstrijd voor de club. Tegen het zeer matige Macarthur South West scoorde de Jamaicaan zelfs twee keer. Alleen werd het duidelijk dat Bolt tekortkwam. Uiteraard had hij zijn snelheid, maar zijn basistechniek was onvoldoende. Onderhandelingen over een contract draaiden op niks uit. Bolt kreeg nog een tweejarige overeenkomst bij Valletta uit Malta voorgeschoteld, maar dat wees hij af. Zijn voetbalschoenen mochten aan de haak. "Het was fun zolang het duurde", blikte Bolt terug op zijn korte tweede carrière.

Papa met wilde haren

Bolt onderhoudt momenteel zijn conditie nog wat op de atletiekbaan en in de fitness. "Volgens mij zou ik nog een tijd van 10 seconden en 2 tienden kunnen lopen op de 100 meter, verkondigde hij onlangs. Voorts rijft Bolt nog steeds de sponsorgelden binnen door zijn levenslange partnership met Puma en zijn rol als ambassadeur van onder meer horlogemerk Omega en CarMax (een site voor tweedehandsvoertuigen). Daarnaast belegde Bolt in vastgoed en een scooterbedrijfje "Bolt Mobility". Maar de Jamaicaan investeert vooral ook in zijn privéleven. In mei 2020 verwelkomde hij met zijn vriendin Kasi Bennett een eerste dochtertje met de toepasselijke naam... Olympia Lightning. Vorige maand kwamen ook tweelingsbroertjes St. Leo en Thunder ter wereld.

Ondanks zijn rol als vader is Bolt wel nog niet al zijn wilde haren kwijt. Dat bleek in de zomer van vorig jaar. Toen testte de legende positief op het coronavirus na een verjaardagsfeestje voor zijn 34e verjaardag. Regels rond social distancing waren onbestaande en van een beperkte "bubbel" was er helemaal geen sprake. Sportsterren als Raheem Sterling (Manchester City) en Leon Bailey (ex-Racing Genk) tekenden eveneens present.

Michael Phelps (36): strijd tegen mentale problemen

Voor Usain Bolt blijkt de periode na zijn pensioen één groot feest, bij Michael Phelps is dat veel minder het geval. De meest succesvolle olympiër ooit - liefst 28 medailles, waarvan 23 goud - kampte tijdens zijn carrière al meerdere keren met mentale problemen. Die demonen kwamen na zijn afscheid opnieuw spoken.

Nochtans heeft Phelps alles om gelukkig te zijn. Hij is getrouwd met Nicole Johnson, Miss California in 2010, waarmee de Amerikaan drie kinderen kreeg: Boomer, Beckett en Maverick. Toch worstelt het voormalige zwemfenomeen al jaren met zichzelf. Zoals vele andere atleten viel hij na zijn carrière in een zwart gat.

Phelps met zijn vrouw Nicole en zoontje Bomer in 2018.

Depressief in lockdown

In een documentaire over mentale problemen bij topsporters gaf Phelps toe dat hij zwaar in zijn maag zat met de vraag: "Wie ben ik buiten het zwembad?" Zaken zoals de dood van boezemvriend Kobe Bryant in 2020 raken hem bijzonder hard. Phelps' vrouw is bijzonder ongerust over de toestand van haar man, maar sleurt hem door de moeilijke periodes.

Hoe het met mij gaat? Laat het me zo zeggen: ik adem nog. Michael Phelps in mei vorig jaar

Ook de coronapandemie kwam hard aan bij Phelps. In mei vorig jaar gaf hij tegenover de Amerikaanse sportzender ESPN toe zich nog nooit zo depressief gevoeld te hebben. "Hoe het met mij gaat? Laat het me zo zeggen: ik adem nog." Door elke dag anderhalf uur te sporten - geregeld met zijn vrouw - en zijn gedachten op papier te zetten, probeert Phelps de strijd te winnen.

Strijd tegen mentale problemen