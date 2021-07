Coach Paul Van Den Bosch: "Wattages zijn normaal, manier van koersen is anders"

Hoe komt het dat gevestigde waarden uit het peloton dit jaar op minuten gereden worden in de Tour? Aan de goede waarden van renners ligt het niet, maar aan wat dan wel? Paul Van Den Bosch, sportcoach en begeleider van Thomas De Gendt, denkt dat de verklaring te zoeken is in de nieuwe manier van koersen.

"Topvorm wordt niet bepaald door 10-minutenwaarde"

Enkele dagen geleden zei Thomas De Gendt dat hij, hoewel hij zijn beste waarden reed, niet meedoet voor de prijzen in het peloton. Zijn coach, Paul Van Den Bosch, bevestigt dit. "Wij houden sinds 2013 de trainings- en wedstrijddata van Thomas bij en we kunnen daarbij vrij goed de evoluties aflezen. Daarbij krijgen we een goed beeld van zijn niveau ten opzichte van zijn beste level." "Maar het is niet omdat je de beste 10-minutenwaarde trapt dat je dezelfde vorm hebt als toen. Je moet wel in vorm zijn om goeie waarden te halen, maar het is iets te kort door de bocht om hiermee de totale conditie te gaan vergelijken."

Het kan heel goed zijn dat je op een korte tijd goeie waarden haalt, maar dat je tijdens een langere rit of een langere inspanning minder bent.

"Het kan heel goed zijn dat je op een korte tijd goeie waarden haalt, maar dat je tijdens een langere rit of een langere inspanning minder bent." Maar alle waarden van De Gendt zitten heel dicht bij zijn beste waarden. "Zijn 20-minutenwaarde, bij de start eergisteren, was amper 3 Watt minder dan zijn 5e beste waarde ooit. En 3 Watt is eigenlijk zo goed als niks."

"De manier van koersen is veranderd"

Maar wat is dan de verklaring die Van Den Bosch aan De Gendt geeft voor zijn falen? "Andere gevestigde waarden als Nibali, Woods, Mollema en andere Kruijswijks zullen ook niet verwacht hebben dat ze na één week zo ver achter zouden gestaan hebben." Volgens de sportcoach is de verklaring simpel: "Er werd op een andere manier gekoerst. Het was oorlog van bij de start. Niet alleen door mannen die wilden in een ontsnapping zitten, maar ook de héél goeie klimmers gingen voluit." Bij een “normale ontsnapping” kijken de betere klassementsrijders een beetje de kat uit de boom en controleren ze wie er mee is en of het nodig is om te rijden. "Nu moet iedereen meteen vol aan de bak. Bovendien was het koud, was het parcours heel zwaar en waren ze al 9 dagen bezig."

Als je niet meekan met de betere, wat niet abnormaal is want in de finale kan je ook niet mee, dan heb je het gevoel dat je heel de dag tussen je kader hangt en dat je gewoon uitgeleefd toekomt na de rit.

En dan hebben de wat "oudere" mannen het moeilijker dan die prille twintigers? "Pogacar is de exponent van een nieuwe generatie die ook durft aan te vallen op 30 km van de streep. Ook Van der Poel heeft in het voorjaar zo gekoerst." Vroeger was er meer controle in het peloton, waardoor meer renners langer konden volgen en werd er op het laatste moment toegeslagen door de toppers. "Nu wordt er van bij de start oorlog gemaakt. Dat wil zeggen dat, als je niet meekan met de betere, wat niet abnormaal is want in de finale kan je ook niet mee, dan heb je het gevoel dat je heel de dag tussen je kader hangt en dat je gewoon uitgeleefd toekomt na de rit."

"Thomas De Gendt zijn kans komt nog wel"