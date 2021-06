Eeuwfeest Belgisch korfbal: Nederland klopt België in galamatch

België en Nederland bereiden zich voor op het EK in Antwerpen, van 25 tot en met 30 oktober. In de aanloop ontmoeten ze elkaar een paar keer, vandaag was dat een galaduel voor het eeuwfeest van de Belgische bond.

De match was wereldwijd gratis live op YouTube te bekijken. In de zaal in Antwerpen zaten voor het eerst ook 150 toeschouwers. Die zagen de thuisploeg met 15-24 het onderspit delven.

In 2019 pakte Nederland voor de 10e keer de wereldtitel met 31-18-cijfers.