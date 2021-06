Het moment van Karl (dag 3): "Arnautovic vastgepakt bij zijn gezicht"

Marko Arnautovic, tegenwoordig voetballend in China, mocht in de slotfase invallen bij Oostenrijk. En in die slotfase maakt hij de 3-1. "Hij gaat helemaal uit zijn dak en is boos. Hij heeft al ruzie gehad met Aljoski en er komen veel frustraties los", vertelt Karl Vannieuwkerke.

"Hij maakt zich zo boos, dat er een corrigerende factor nodig is en dat is Alaba. Die pakt hem vast bij zijn gezicht en die snoert hem bijna letterlijk de mond. Dat speelt allemaal een rol in een ploeg. Die ploeg moet je bouwen en binnen die ploeg heb je corrigerende factoren nodig."