Noord-Macedonië snuffelt even aan stunt, maar Oostenrijk struikelt niet

Pandev scoort historisch eerste EK-doelpunt

Aan enthousiasme geen gebrek in het begin van de wedstrijd: Oostenrijk wilde Noord-Macedonië meteen bij de keel grijpen, maar kreeg flink wat weerwerk van de gretige EK-debutant.

Ondanks die flukse start was het even wachten op doelkansen, maar bij de eerste de beste mogelijkheid was het wel meteen raak. Sabitzer verstuurde een gemeten voorzet vanaf links in de rug van de verdediging, Lainer tikte bij de tweede paal keurig voorbij de doelman: 1-0.

Sabitzer probeerde meteen daarna zijn kunstje nog eens over te doen, deze keer met Kalajdzich als aanspeelpunt, maar die vond Dimitrievski op zijn weg.

Oostenrijk leek op schema te liggen voor een vlotte zege, maar toen ging ineens het licht uit achterin. Hinteregger knalde tegen een ploegmaat aan, doelman Bachmann gooide zich op de bal maar liet die meteen weer glippen. Veteraan Pandev zei ‘dank je wel’ en schoof de 1-1 in het lege doel, de eerste EK-goal ooit voor Noord-Macedonië.