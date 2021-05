Ellende in Beveren: aangekondigde dood, pers wordt vastgehouden

Zaterdag is het doek na een zwaar seizoen gevallen voor Waasland-Beveren. De club is door Seraing met een flinke oplawaai naar 1B verwezen. Na de heenmatch in Seraing is dat een verrassing, maar wie de club volgt, weet beter. De mot zat er al langer in bij Waasland-Beveren.

Jean Janssens is er het hart van in. Eén van de iconen van het grote SK Beveren moet lijdzaam toezien hoe Waasland-Beveren zichzelf de afgrond inreed.

"Dit komt vrij hard aan, ja. Ik heb 20 jaar in de eerste ploeg van Beveren gespeeld en ik woon nog altijd in Beveren. Ik ben sinds de oprichting van het nieuwe Waasland-Beveren fan van de club en dat zal nooit veranderen", zegt de intussen 76-jarige Janssens en Gouden Schoen van 1979 aan Sporza. "Ik had nooit verwacht dat ze zo zwaar zouden verliezen van Seraing. 1-1 daar vorige week was niet slecht, maar gisteren thuis met 2-5 afgaan, dat is ongelofelijk." "Al is het nu ook weer niet abnormaal als je ziet hoeveel goals de ploeg dit seizoen tegengekregen heeft." "Ik had gehoopt dat ze in twee matchen zouden winnen van Seraing. Ik kan geloven dat dat allemaal goeie voetballertjes zijn bij Seraing, maar dit zou echt niet mogen gebeuren." "Ik stel me vragen. Ze hebben maar één goeie verdediger en die wordt niet opgesteld. Aleksandar Vukotic, de grote Serviër die tenminste kan koppen, begon gisteren op de bank. Waarom?" "Wat de toekomst brengt voor de club? Ik weet het niet. De beste spelers zullen Waasland-Beveren verlaten, dat zal het grootste probleem zijn. Wat willen de mensen van het beleid? Willen die terugkeren naar 1A of zijn ze content met 1B? Geen idee."



"Degradatie is 100% terecht"

Geert Heremans bracht gisteren voor de radio verslag uit van het duel tussen Waasland-Beveren en Seraing. De voetbalcommentator is niet verrast dat het zo met de Wase club afloopt.

"De degradatie is 100% terecht. De eerste helft in de heenmatch tussen beide clubs was nog gelijkopgaand, maar in de tweede helft van die heenmatch en de hele terugwedstrijd gisteren was er een klasseverschil", zegt Heremans. "De nummer 2 van 1B was in alle onderdelen beter dan de ploeg uit 1A. Seraing was vinniger en sneller. Op bepaalde momenten was het echt schrijnend om te zien hoe Waasland-Beveren achter een ongrijpbare bal moest hollen." "De Waaslanders werden technisch en tactisch van het kastje naar de muur gestuurd. Dat is toch frappant, zeker als je weet dat de helft van de ploeg van Seraing vorig seizoen nog in 1e amateur speelde." "Er wordt soms meewarig gedaan over het niveau in 1B, maar dat is totaal onterecht. We weten niet met welke ploeg Seraing volgend seizoen in 1A zal spelen, want de helft bestaat uit huurlingen van Metz, maar de ploeg van gisteren is een aanwinst voor 1A." Lees voort onder de foto.

"Niemand mocht stadion voor middernacht uit"

"Na de wedstrijd zat iedereen van Waasland-Beveren in zak en as, dat is niet meer dan normaal."

"Maar je zag het aankomen, want Waasland-Beveren mankeerde veel. Ik vond deze ploeg wel sterker ogen dan die van vorig seizoen die er op het nippertje inbleef door de stopzetting van de competitie." "Het grootste probleem was de verdediging. De kunde om goals te vermijden, die hadden ze niet. 72 doelpunten binnengekregen in de reguliere competitie: dan weet je waar de problemen zitten. Door die defensieve onzekerheid hebben ze veel matchen in de slotfase verloren." "Waasland-Beveren was al een paar keer door het oog van de naald gekropen in het verleden. Het 10e seizoen in 1A komt er niet. Dit is de kroniek van een aangekondigde dood. De club werkt ook al jaren met het laagste budget in 1A." "De voorbije twee jaar wist Waasland-Beveren door de zaak-Propere Handen en vorige zomer door corona pas heel laat dat het volgend seizoen nog in 1A zou spelen, dat betaal je cash. Want het is verdomd moeilijk om zo laat nog een competitieve kern te kunnen samenstellen." "De fans lieten na de match van zich horen. Een paar honderd heethoofden wilden het stadion binnendringen op zoek naar het bestuur, naar de verantwoordelijken van de degradatie." "Daarbij botsten ze op de politie, met wat schermutselingen tot gevolg. Dat betekende ook dat niemand voor middernacht het stadion mocht verlaten, want om 24u ging het samenscholingsverbod in en toen dropen ze langzaam af. Zo kon iedereen, ook de pers, terug naar huis."

"Komende maanden zullen duidelijkheid geven"