Grosschartner wint slotrit, Simon Yates is eindwinnaar in Tour of the Alps

De Tour of the Alps kende vandaag zijn slotakkoord op het Piazza Garibaldi in Riva del Garda. De korte, maar stevige etappe met veel hoogtemeters, kon nog voor spektakel zorgen.

De koers ontplofte op 44 km van de streep toen een groep van 6 renners het ruime sop kozen. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) en Tony Gallopin (AG2R) waren de grote namen achter de aanval.

Het peloton zette de achtervolging in, maar nog voor de vluchters werden gegrepen, ging Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) er alleen vandoor. De Oostenrijker hield stand tot aan de streep en behaalt zo zijn 4e overwinning in zijn carrière. De 21-jarige Henri Vandenabeele (Team DSM) was de beste Belg op plaats 11.

Grossschartner vormde geen gevaar voor Simon Yates in het algemeen klassement. De Brit van Team BikeExchange haalt de eindoverwinning binnen met 58" voorsprong op Pello Bilbao (Bahrain Victorious).