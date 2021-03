"Mathieu was met datzelfde stuur al tegen een auto gebotst in Kuurne"

Met Adrie van der Poel als gast in Extra Time Koers werd er onder meer ook over het afgebroken stuur van zijn zoon gesproken in Le Samyn. Mogelijk zat een aanrijding in Kuurne-Brussel-Kuurne daar al voor iets tussen. Voorts was er ook lof voor jonge snaak Mauri Vansevenant en laatbloeiers Arjen Livyns en Jenthe Biermans.

"Mathieu was met dat stuur al tegen een auto gebotst"

Een opvallend en veelbesproken beeld in de finale van Le Samyn: het afgebroken stuur van Mathieu van der Poel. Hoe is zoiets mogelijk? "In Kuurne-Brussel-Kuurne is hij met datzelfde stuur tegen een auto gereden", vertelt vader Adrie van der Poel. "En in Le Samyn is hij in een verschrikkelijk gat gereden en toen knakte zijn stuur. Ik denk niet dat het een structureel probleem is. Iedereen rijdt met die fiets." José De Cauwer: "Het zal hoogstwaarschijnlijk een samenloop van omstandigheden geweest zijn. Maar toch zullen ze het onderzoeken en dat is ook logisch."

"Mauri Vansevenant blijft niet zijn hele leven knecht"

Mauri Vansevenant staat bekend als een grote belofte en toonde woensdag zijn potentieel met een knappe 3e plaats in de Trofeo Laigueglia. Is hij over een paar jaar te goed om in dienst te rijden van Remco Evenepoel, wil Ruben Van Gucht weten. "Veel zal afhangen van hoe goed Remco Evenepoel is", denkt José De Cauwer. "In principe zal dat goed zijn, als hij deze lijn doortrekt. Maar Mauri Vansevenant blijft niet zijn hele leven knecht." Adrie van der Poel pikt in: "Ik denk dat Remco Evenepoel toch een trapje hoger staat. Een etappekoers winnen wordt toch moeilijk voor Vansevenant, want zijn tijdrit is heel beperkt."

Vanmarcke: "Livyns zal nog bij WorldTour-team rijden"

Arjen Livyns heeft al 26 lentes op de teller, maar komt pas de laatste tijd piepen. Sep Vanmarcke looft de laatbloeier van Bingoal-Wallonie Bruxelles. "Het zijn niet alleen maar de jonge mannen van 18 jaar die grote talenten kunnen zijn. Geef sommige jongens gewoon de tijd en ze komen er wel", weet Vanmarcke. "Livyns is sinds vorig jaar echt aan een enorme opmars bezig en nu leert iedereen hem kennen. Dat werd ook tijd. Ik ben er vrij zeker van dat hij ooit bij een WorldTour-ploeg zal rijden. Dat is de volgende stap voor hem." "Mijn ploegmaat Jenthe Biermans is ook zo'n laatbloeier. In Kuurne sprintte hij naar de 5e plek en dat wordt niet gezien. Dat is jammer. Zulke jongens mogen ook een keertje in de kijker komen. Op hun tempo komen zij ook wel naar de voorgrond."