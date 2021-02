Dzeko verliest aanvoerdersband bij Roma na clash met coach Fonseca

Edin Dzeko torst AS Roma al 5 jaar bijna in zijn eentje op zijn schouders, maar de liefde is de laatste tijd een beetje bekoeld. Na de uitschakeling in de beker tegen Spezia ging Dzeko de confrontatie aan met trainer Paulo Fonseca.

Dzeko werd door Fonseca meteen uit de kern gezet en verliest nu dus ook zijn aanvoerdersband. "In een club zijn regels en discipline belangrijk", zegt algemeen directeur Tiago Pinto over de beslissing.

Door de ruzie tussen Fonseca en Dzeko was er sprake van een overstap van de Bosnische aanvaller naar Inter, maar die deal kwam er niet door voor het einde van de transferperiode.

De supporters hopen alvast dat Dzeko en Fonseca snel weer de vredespijp roken, want Roma doet nog volop mee in de strijd om de CL-tickets. "Dzeko en Fonseca: vanaf nu moeten jullie weer samen strijden voor het shirtje" toonden enkele Roma-fans op een spandoek aan het stadion.