Bart Tommelein over WK veldrijden in Oostende: "Ben gerustgesteld"

Door de opflakkerende coronapandemie vroeg Bart Tommelein zich in De zevende dag af of het WK veldrijden in zijn Oostende nog wel zou kunnen doorgaan. Maar na overleg met onder meer Minister van Sport Ben Weyts is Tommelein nu een stuk optimistischer.

"We hebben alles goed besproken en we zullen sowieso nog nieuwe, verstrengde maatregelen voorstellen aan het expertenteam. Maar ik ben wel gerustgesteld omdat er geen uitbraak is van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in Oostende", zegt Tommelein.

"Daarnaast ben ik ook overtuigd dat het parcours toch goed afgeschermd is, waar niemand hoeft te zijn die niet getest is. We dringen er ook op aan dat de mensen die daar zijn ook enkel de mensen zijn die daar écht nodig zijn. Ik heb er vertrouwen in dat het goed zal aflopen."