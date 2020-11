Armand Marchant is klaar voor skiseizoen (ondanks corona): "Ik voel me topfit"

De 22-jarige Marchant opent zijn skiseizoen dit jaar met de wereldbekermanche op 21 december tijdens de slalom in het Italiaanse d'Alta Badia. Voordien gaat hij van 8 tot 25 november op stage in Zweden, waar hij aan een voorbereidingswedstrijd zal deelnemen.

De enige smet op zijn voorbereiding is een coronabesmetting. "Ik kreeg de besmetting een tiental dagen geleden. Ik zat toen in Frankrijk, net toen we aan een stage begonnen in Tignes"

"Ik had vooral maagklachten en ik was ontzettend moe. Ik ben toch een vijf à zestal dagen buiten strijd geweest, maar voel me volledig hersteld. Uiteindelijk heb ik nog drie dagen goed kunnen skiën in Tignes."

"Volgens het protocol van de Internationale Ski Federatie (ISF) kunnen we acht weken testen vermijden als ik voldoende antistoffen heb ontwikkeld. Dat gaan we dan morgennamiddag via een bloedtest eens bekijken."