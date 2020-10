Sven Nys: "Sluit niet uit dat Thibau meer zal proberen te mountainbiken"

Het mountainbiken in België zit in een dipje. "Er moeten veel meer wedstrijden georganiseerd worden en toppers uit andere disciplines moeten met open armen ontvangen worden", zegt Sven Nys.

Ook Sven Nys zag dat de Belgen geen hoge ogen gooiden op het voorbije WK mountainbiken. "We hebben het al enkele jaren moeilijk om verschillende jongens te laten meedraaien op het hoogste niveau", zegt Nys, die zelf ook nog aan mountainbiken gedaan heeft. "Met Jens Schuermans hebben we een talent dat de laatste jaren vrij veel blessures heeft opgelopen. Hij was er door blessure ook niet bij op het voorbije WK. Jens is er wel toe in staat om schitterende dingen te doen." "Ook Githa Michiels heeft al mooie dingen laten zien, maar ze wordt er natuurlijk niet jonger op." "Er is dringend nood aan nieuw jong talent dat zich stelselmatig begint te profileren aan de top. Er is werk aan de winkel, dat is duidelijk."

"Zoveel mogelijk wedstrijden op kalender krijgen"

Nys had het zelf niet altijd even gemakkelijk in het mountainbiken. "Het is een heel aparte wereld. Dat heb ik zelf vastgesteld. Als je uit het veldrijden kwam en je begon goede prestaties te leveren in eigen land, dan werd dat niet altijd geapprecieerd. Zeker niet als het op een parcours was dat leek op dat van een veldrit." "Als toppers uit andere disciplines naar het mountainbiken komen, dan is het belangrijk dat die omarmd worden. Dat geeft visibiliteit en zorgt voor extra partners die in die sport willen investeren." "Mountainbiken is een olympische sport waarin veel geïnvesteerd wordt door de federatie. Jammer genoeg zien we daar geen positieve situatie ontstaan. Er moet echt iets veranderen." Wat moet er precies veranderen? "We moeten jonge renners meer opleiden. Zelf laat ik in mijn academy de kinderen vrij om met een offroad-fiets de discipline te ontdekken." "Maar wat vooral belangrijk is, is om zoveel mogelijk wedstrijden op de kalender proberen te krijgen. Hoe meer wedstrijden er zijn, hoe meer kinderen in de eigen omgeving de kans krijgen om die sport te ontdekken. Dan zal je ook sneller talent ontdekken en passie ontwikkelen. Dat is de basis voor alles." "We hebben ook echte boegbeelden nodig zoals Filip Meirhaeghe en Roel Paulissen vroeger. Mountainbikers aan wie kinderen zich willen spiegelen."

"Filip Meirhaeghe heeft gezegd dat Thibau welkom is"