20-jarige rookie brengt Miami Heat op één zege van NBA Finals

Tyler Herro zou eigenlijk nog in de universiteitsaula's moeten zitten, maar maakt tegenwoordig het mooie weer in de NBA. Toch is de 20-jarige point guard nog heel leergierig: hij heeft altijd een notitieboekje bij om zijn werkpunten in te noteren.

Een efficiënte methode, want tegen de Boston Celtics was de jonge Amerikaan goed voor 37 punten. Herro is nu de jongste speler die in de Conference Finals minstens 30 punten voor zijn rekening neemt.

Naast Herro waren ook Bam Adebayo (20 ptn, 12 rebounds en 4 assists) en kapitein Jimmy Butler (21 ptn, 8 rebounds, 3 assists) goed op dreef bij Miami. Bij tegenstander Boston bleef sterspeler Jayson Tatum steken op 28 punten en 9 rebounds. Zo won Miami in Orlando met 112-109 in de vierde finalewedstrijd.

De winnaar van de finales in het oosten neemt het in de NBA Finals op tegen de winnaar van het westen. Daar leiden de LA Lakers met 2-1 tegen de Denver Nuggets.