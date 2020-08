Andrea Pirlo wil het Juve van Conte terug, maar zonder Higuain: "Onze wegen scheiden"

Andrea Pirlo heeft zich uitgesproken over de toekomst van Argentijnen Gonzalo Higuain en Paulo Dybala bij Juventus: Higuain vertrekt, Dybala blijft. "Gonzalo is een groot kampioen, maar de cyclus is afgelopen", zei Pirlo.

Hij deed zijn verklaringen na een gesprek "onder vier ogen" met de 32-jarige Argentijn. "Ik bewonder hem, maar we hebben besloten dat onze wegen zullen scheiden." Higuain trok in 2016 van Napoli naar Juve, en werd in die periode uitgeleend aan AC Milan en Chelsea.

Pirlo, die aan zijn eerste persconferentie toe was sinds zijn aanstelling, zei ook nog dat "Dybala nooit te koop is geweest". "Voor mij is hij een belangrijke speler", klonk het.