Boze Atalanta-coach: "Moeten we de armen van onze spelers afkappen?"

"Maar wat moeten we doen, de armen van de spelers afkappen? Het is niet de eerste keer dat daarvoor een penalty gefloten is. Is er ook maar 1 competitie waar die regel ook zo geïnterpreteerd wordt?"

"Dat zijn de regels, of toch op z'n minst in Italië", reageerde een mistevreden Gian Piero Gasperini, de coach van Atalanta.

De 1e strafschop kwam er nadat een voorzet van Paulo Dybala tegen de elleboog van Maarten de Roon beland was. Voor de 2e strafschop had Gonzalo Higuain tegen de hand van Luis Muriel getrapt.

Zonder strafschop(pen) was Atalanta met een zege tot op 6 punten genaderd van leider Juventus. "We hebben heel goed gespeeld tegen de leider. Ik ben blij over de prestatie, maar ontgoocheld over het resultaat."

"Maar ook al hadden we gewonnen, Juventus kan de titel niet meer weggeven. Voor ons was dit een goede test voor de kwartfinales van de Champions League (tegen PSG), waarin we een goede indruk willen maken."