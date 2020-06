Pro League overweegt 30e speeldag toch nog te spelen, zo blijkt uit pleidooi voor BMA

De beslissingen van de Pro League tijdens de intussen beruchte Algemene Vergadering van 15 mei komen almaar meer op de helling te staan. Vandaag werd voor de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) gepleit in de zaak die de hoofdaandeelhouder van Waasland-Beveren had ingeleid tegen de beslissing om de club naar 1B te laten degraderen.

De zitting duurde maar liefst vijf uur en de advocaten van de voetbalbond en de Pro League verdedigden de beslissing onder meer om volgend seizoen met 16 clubs te spelen in 1A, zonder Waasland-Beveren.

Maar de auditeurs die eerder al in hun advies het standpunt van de club hadden gevolgd, bleven ook na de pleidooien bij hun standpunt. Volgens hen zijn de beslissingen van de Pro League inbreuken op het mededingingsrecht en dus niet rechtsgeldig.

In principe heeft het college van arbiters nu 30 dagen de tijd om een uitspraak te doen, maar verwacht wordt dat die er gelet op de hoogdringendheid van de zaak in de loop van volgende week al komt.

Aan het eind van de zitting was er nog een opmerkelijke tussenkomst van Pierre François, de CEO van de Pro League. Hij vroeg aan het college of de Pro League in het geval van een veroordeling zelf een alternatief mocht voorstellen.

Dat alternatief zou zijn om de 30e speeldag van de reguliere competite alsnog te spelen. Een mogelijkheid die Mehdi Bayat gisteren bij Sporza ook al opperde. Met die vraag lijkt de Pro League alvast te anticiperen op een verwachte veroordeling voor het BMA.