Ook dit jaar geen Tour de France voor sprinter Nacer Bouhanni

Nacer Bouhanni is een Franse sprinter, maar een rit in de Ronde van Frankrijk won hij nog nooit. Ook dit jaar zal het hem niet lukken.

"Deze editie wordt bergachtig. In onze ploeg hebben we dan ook in alle collegialiteit voor de klimmers gekozen", vertelt Bouhanni op zijn sociale media. "Sprinten in de Tour zal voor volgend jaar zijn."

Bouhanni won begin dit seizoen een rit in de Provence en in de Saudi Tour. Binnenkort pikt hij de draad weer op met de Ronde van Burgos (28 juli - 1 augustus), Milaan-Sanremo (8 augustus) en de Ronde van Wallonië (16 - 19 augustus).

De Tour begint op 29 augustus. Arkéa-Samsic komt in Nice met kopman Nairo Quintana aan de start.