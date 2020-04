Beste speerwerper uit de geschiedenis is op 80-jarige leeftijd overleden

In 1987 riep de IAAF Janis Lusis uit tot de beste speerwerper uit de geschiedenis. De Let maakte vooral furore in de jaren 60.

Lusis veroverde voor de Sovjetunie brons op de Olympische Spelen van 1964 in Tokio, goud op de Spelen van 1968 in Mexico en zilver op die van 1972 in München.

Vier keer werd Lusis Europees kampioen (1962, 1966, 1969, 1971) en 2 keer scherpte hij het wereldrecord aan (91m68 in 1968, 93m80 in 1972).

Lusis overleed deze week op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.