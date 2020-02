Rechtbank geeft Virton en Westerlo gelijk: maandag geen Virton-Beerschot

Virton versloeg vorige maand Beerschot met 1-0, maar Beerschot legde zich daar niet bij neer. Het doelpunt van de thuisploeg was gecontesteerd en Beerschot kreeg gelijk van Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond: Virton-Beerschot moest daardoor herspeeld worden. De nieuwe datum werd maandag 2 maart.

Maar Virton en Westerlo - met Beerschot verwikkeld in de strijd om de tweede periode -waren het daarmee niet eens en trokken op hun beurt naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Het BAS klasseerde de zaak afgelopen woensdag, waardoor Virton en Beerschot het komende maandag tegen elkaar zouden opnemen.

Opnieuw legden Virton en Westerlo zich niet neer bij de feiten. En met succes, want de rechtbank van eerste aanleg in Aarlen heeft vandaag geoordeeld dat de replay tussen Virton en Beerschot niet kan doorgaan voor de Evocatiecommissie van de voetbalbond zich heeft uitgesproken over de zaak.

Die uitspraak is pas voorzien op 6 maart, waardoor ook de timing van de promotiefinales en Play-off 2 wel eens voor problemen zou kunnen zorgen.