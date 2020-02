Na Beerschot-OHL: "Hoogste tijd voor hervorming van profvoetbal"

Een topper die nooit verveelde

Beide ploegen speelden verzorgd en positief voetbal, dwongen hun kansen af en hielden elkaar eigenlijk constant in evenwicht, maar het was Beerschot dat zich met twee goals het meest efficiënt toonde.

Hoogste tijd voor een nieuwe hervorming

Het was vrijdagavond in ieder geval propaganda, niet zozeer voor het voetbal uit 1B, maar wel om nogmaals aan te tonen dat beide ploegen uit deze Proximus League echt wel hun plek hebben in 1A: een prima grasmat in een volgepakt Kiel, dat bruiste van begin tot eind.

De clubs uit de Proximus League en hun supporters verdienen echt gewoon beter dan deze mini-competitie. Het is de hoogste tijd voor een grondige hervorming binnen het profvoetbal omdat in de praktijk het voetballandschap op korte termijn gewoon drastisch veranderd is.

Waar destijds onderzoek nog aantoonde dat er in België geen economische leefbaarheid was voor meer dan 16 professionele voetbalclubs heeft de realiteit dit onderzoek intussen volledig achterhaald. Buitenlandse investeerders vonden de laatste jaren de weg naar alle Belgische tweedeklassers en verhoogden er de budgetten dermate dat de kloof ook daar zowat gedicht is.

Maar clubs kunnen niet seizoen na seizoen zwaar blijven investeren in promotie, zeker niet in een format waar je zelfs als reguliere competitieleider (zie Lierse SK) niet eens zeker bent van promotie. Ook dit jaar kan het zomaar gebeuren dat de kampioen van de reguliere competitie (op dit moment Virton, gevolgd door Westerlo) niet eens deelneemt aan de finalewedstrijden.