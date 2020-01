Ben Hermans is Down Under de kopman van Israël Start-Up Nation

André Greipel was in het verleden een echte veelvraat in de Tour Down Under. De 37-jarige Duitser is tweevoudig eindwinnaar (2008 en 2010) en won maar liefst 18 etappes, goed voor een record.

Ben Hermans wil in 2020 meteen goed zijn, hij start als kopman van het team de Tour Down Under. De 33-jarige Belg won vorig seizoen de Ronde van Oostenrijk en de Tour of Utah.

"Ik had gehoopt op iets langere klimmen, maar ik ben klaar om het goed te doen en mee te doen voor de eindzege", zegt hij op de Facebook-pagina van zijn team.