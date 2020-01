Veldrijdster Loes Sels is haar jaar in mineur ingezet. In de GP Sven Nys kwam ze onaangenaam ten val op de zogenoemde dirt jumps. Sels was duidelijk van slag en werd afgevoerd voor verzorging. "Ze was nog opnieuw op de fiets gekropen, maar dat herinnert ze zich zelf niet meer", luidde het bij haar entourage.