Nederlands bondscoach Koeman krijgt op het EK versterking van Van Nistelrooij

De 47-jarige Maarten Stekelenburg komt per direct over van Oranje onder 19 en vervangt Kees van Wonderen, die eerder deze maand opstapte als assistent. De 43-jarige Ruud van Nistelrooij voegt zich enkel en alleen op het EK bij de staf. Hij kreeg toestemming van zijn club PSV om de tijdelijke nevenfunctie te aanvaarden.

"Na alle mooie jaren bij de KNVB-jeugdelftallen is dit natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om op het hoogste niveau te werken", legt Stekelenburg uit. "Ik kijk er naar uit om bij het Nederlands elftal aan de slag te gaan. Dat is een geweldige kans, zeker met het oog op het EK deze zomer."

Stekelenburg was de voorbije jaren coach van de U19 en U17 van Oranje. Van Nistelrooij was eerder al assistent onder bondscoaches Guus Hiddink en Danny Blind. Na het ontslag van Blind trok hij naar PSV, waar hij de voorbije jaren spitsentrainer en hoofdcoach van de U19 was.

"Het is een prachtige kans voor mij om als assistent-trainer deel uit te mogen maken van de staf van Oranje voor dit eindtoernooi", reageert de oud-aanvaller van Manchester United en Real Madrid. "Een uitdaging die ik met beide handen aanpak en ik zal er alles aan doen om bij te dragen aan een succesvol EK."

Nederland treft op het EK in groep C Oostenrijk en Oekraïne en nog een winnaar van de play-offs in de Nations League.