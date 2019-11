"Ik vraag me af hoeveel dames al die Wereldbeker-reizen kunnen betalen"

"Dit domein is daar de ideale locatie voor: goed bereikbaar en in een schitterende omgeving. Hier kun je iets speciaals organiseren."

"We zijn twee jaar bezig en staan al heel ver met een mooie wedstrijd. Onze intentie is niet zozeer winstbejag, maar gewoon een mooie cross organiseren."

"Om ons budget rond te krijgen mikken we op zo'n 10.000 bezoekers. Die hadden we vorig jaar, dus is dat dit jaar opnieuw mogelijk", zei Mettepenningen voor de race.

De Ambiancecross in Wachtebeke is een organisatie van Jurgen Mettepenningen. Daar heeft Mettepenningen zo'n 200.000 euro voor nodig.

"Welke vrouwen gaan dat kunnen betalen?"

De vrouwen maken zich grote zorgen over de kosten die met de nieuwe Werekdbeker gepaard zullen gaan.

Ellen Van Loy: "Als we 8 wedstrijden in het buitenland moeten rijden, doe ik niet mee."

"Verplaatsingen en overnachtingen kosten veel geld. Dus als je zulke reizen moet maken, dan moet er iets tegenover staan, zodat je er geen geld aan moet toesteken. Liefst houd je er uiteraard nog iets aan over. Of dat zal kunnen, betwijfel ik."

Laura Verdonschot deelt die mening: "Ik hoor dat er sprake is van een manche in Australië, maar ik vraag me af hoeveel dames dat kunnen betalen. Ik denk trouwens dat er ook veel mannen in hun haar krabben."

"Het vrouwenveldrijden was net aan het boomen, maar deze nieuwe Wereldbeker-formule zou voor ons, dames, een stap terug zijn. Ik denk niet dat er vrouwen zijn die week na week naar China, Australië en de VS kunnen reizen."

Wereldkampioene Sanne Cant: "Voor ons is startgeld een bron van inkomsten. Die startgelden verliezen we in de Wereldbeker. Dat is een bezorgdheid voor ons."

"Ze zijn wel bezig met het prijzengeld omhoog te trekken, maar toch... Ik reed in Bern in de top 10 , maar met mijn prijzengeld kon ik niet eens mijn hotel betalen."