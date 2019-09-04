Boffin Ruud
seizoen
|Spor Toto Süper Lig
|matchen
|26
|goals
|0
|assists
|0
|kaarten
|5
|gestart
|26
|penalty's
|0
|geel
|4
|volledig
|25
|rood
|1
|seizoen
|club
|land
|M
|D
|A
|2020/2021
|Antalyaspor
|TUR
|26
|0
|0
|2019/2020
|Antalyaspor
|TUR
|23
|0
|0
|2018/2019
|Antalyaspor
|TUR
|31
|0
|0
|2017/2018
|Antalyaspor
|TUR
|15
|0
|0
|2015/2016
|Eskisehirspor
|TUR
|30
|0
|0
|2014/2015
|Eskisehirspor
|TUR
|25
|0
|0
|2012/2013
|Eskisehirspor
|4
|0
|0
|2010/2011
|West Ham United
|ENG
|1
|0
|0
|2009/2010
|VVV-Venlo
|NED
|5
|0
|0