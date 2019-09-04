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    Boffin Ruud

    lengte:
    1.96 m
    gewicht:
    86 kg
    geboortedatum:
    1987-11-05
    land:
    België
    positie:
    KEEPER
    club:
    Antalyaspor
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    seizoen

    Spor Toto Süper Lig
    matchen26goals0assists0kaarten5
    gestart26penalty's0  geel4
    volledig25    rood1
    seizoenclublandMDA
    2020/2021AntalyasporTUR2600
    2019/2020AntalyasporTUR2300
    2018/2019AntalyasporTUR3100
    2017/2018AntalyasporTUR1500
    2015/2016EskisehirsporTUR3000
    2014/2015EskisehirsporTUR2500
    2012/2013Eskisehirspor400
    2010/2011West Ham UnitedENG100
    2009/2010VVV-VenloNED500