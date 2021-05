EK zwemmen: Croenen naar halve finales op 100m vlinderslag

Louis Croenen heeft de Belgische eer gered op dag 6 op de 100m vlinderslag. Hij tikte in zijn reeks als 5e aan, maar wel in een prima tijd: 52"06.

11 uur 07. Croenen haalt het wel! Louis Croenen heeft de Belgische eer gered op dag 6 op de 100m vlinderslag. Hij tikte in zijn reeks als 5e aan, maar wel in een prima tijd: 52"06. Daarmee bleef hij slechts zes honderdsten boven het Belgische record (52"00) dat hij vorige maand zwom in Eindhoven. De 27-jarige Croenen, die eerder dit EK 6e werd in de finale van de 200m vlinder, zette de 14e tijd neer van de 63 deelnemers. Vanavond zwemt hij al zijn halve finale. .

10 uur 42. Smits en Grégoire out. Jade Smits en Marion Grégoire raakten op dag 6 niet door de reeksen van de 200 meter rugslag. Smits eindigde in de eerste van vier reeksen als derde in 2'18"34, goed voor de 30e tijd op 35. Grégoire finishte in de derde reeks als 9e en laatste in 2'17"60, de 29e chrono. De Italiaanse Margherita Panziera stootte met 2'08"52 als snelste door naar de halve finales. .