20:08 20 uur 08. Belgisch kwartet 7e in finale 4x200 meter vrije slag. De aflossingsploeg zwom de finale met hetzelfde kwartet dat eerder op de dag het Belgische record scherper stelde. Startzwemster Valentine Dumont werkte haar 200 meter af in 1'58"61. Na Dumont was het de beurt aan Kimberly Buys (2'02"69), Lana Ravelingien (2'03"48) en Lotte Goris (2'00"11). De Belgen bleven zo steken op een eindtijd van 8'04"89, ruim 3 seconden langzamer dan hun tijd in de reeksen (8'01"73). Groot-Brittannië (7'53"15) ging met de Europese titel aan de haal. Hongarije (7'56"26) en Italië (7'56"72) verdeelden zilver en brons. . Belgisch kwartet 7e in finale 4x200 meter vrije slag De aflossingsploeg zwom de finale met hetzelfde kwartet dat eerder op de dag het Belgische record scherper stelde.



Startzwemster Valentine Dumont werkte haar 200 meter af in 1'58"61. Na Dumont was het de beurt aan Kimberly Buys (2'02"69), Lana Ravelingien (2'03"48) en Lotte Goris (2'00"11).



De Belgen bleven zo steken op een eindtijd van 8'04"89, ruim 3 seconden langzamer dan hun tijd in de reeksen (8'01"73).



Groot-Brittannië (7'53"15) ging met de Europese titel aan de haal. Hongarije (7'56"26) en Italië (7'56"72) verdeelden zilver en brons.

15:00 15 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1395713287225024518

12:17 12 uur 17. Belgisch vrouwen pakken uit met Belgisch record. De Belgische aflossingsploeg bij de vrouwen heeft zich in stijl geplaatst voor de finale van de 4x200m vrije slag. Valentine Dumont (1'58"90), Kimberly Buys (2'01"78), Lana Ravelingien (2'00"84) en Lotte Goris (2'00"21) pakten in de tweede reeks uit met een tijd van 8'01"73. De estafetteploeg scherpt zo het Belgische record aan, dat sinds 2016 op 8'02"67 stond. Die tijd werd ook in 2017 nog eens gezwommen door een Belgisch kwartet. De Belgische zwemsters gaan met de 5e tijd naar de finale. De eerste reeks werd gewonnen door Italië in 7'59"83 voor Israël (8'00"51) en Denemarken (8'01"65). Ook Groot-Brittannië (8'01"68) en Hongarije (8'02"50) plaatsten zich voor de finale, die vanavond op het programma staat. . Belgisch vrouwen pakken uit met Belgisch record De Belgische aflossingsploeg bij de vrouwen heeft zich in stijl geplaatst voor de finale van de 4x200m vrije slag. Valentine Dumont (1'58"90), Kimberly Buys (2'01"78), Lana Ravelingien (2'00"84) en Lotte Goris (2'00"21) pakten in de tweede reeks uit met een tijd van 8'01"73.



De estafetteploeg scherpt zo het Belgische record aan, dat sinds 2016 op 8'02"67 stond. Die tijd werd ook in 2017 nog eens gezwommen door een Belgisch kwartet.



De Belgische zwemsters gaan met de 5e tijd naar de finale. De eerste reeks werd gewonnen door Italië in 7'59"83 voor Israël (8'00"51) en Denemarken (8'01"65). Ook Groot-Brittannië (8'01"68) en Hongarije (8'02"50) plaatsten zich voor de finale, die vanavond op het programma staat.

12:12 12 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1395674757320880128

12:12 12 uur 12. Valentine Dumont niet naar halve finales op 100m vrij. Valentine Dumont heeft de reeksen op de 100m vrije slag niet overleefd. Een dag na haar 7e plek in de finale van de 200m vrije slag, eindigde ze als 23e in de reeksen op de 100m vrij. Met 55"35 was ze 1"51 trager dan de Nederlandse Femke Heemskerk, die de snelste chrono neerzette. . Valentine Dumont niet naar halve finales op 100m vrij Valentine Dumont heeft de reeksen op de 100m vrije slag niet overleefd. Een dag na haar 7e plek in de finale van de 200m vrije slag, eindigde ze als 23e in de reeksen op de 100m vrij. Met 55"35 was ze 1"51 trager dan de Nederlandse Femke Heemskerk, die de snelste chrono neerzette.

12:08 12 uur 08. Joséphine Dumont strandt in reeksen 200m wisselslag. Joséphine Dumont is op het EK meteen uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter wisselslag. In de tweede van vijf series tikte ze aan in 2'19"94, goed voor een 33e tijd van de 40 deelneemsters. Dumont bleef ver boven haar persoonlijk record van 2'17"55 en stoot niet door naar de halve finales. . Joséphine Dumont strandt in reeksen 200m wisselslag Joséphine Dumont is op het EK meteen uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter wisselslag. In de tweede van vijf series tikte ze aan in 2'19"94, goed voor een 33e tijd van de 40 deelneemsters. Dumont bleef ver boven haar persoonlijk record van 2'17"55 en stoot niet door naar de halve finales.

21-05-2021 21-05-2021.