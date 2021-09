WK wielrennen barst nu echt los: om 8.15 u is het al aan de junioren

06:45

06 uur 45. De Belgen. Alec Segaert en Cian Uijtdebroeks kwamen dit WK al in actie in de tijdrit. Na hun respectievelijke gouden en zilveren medaille eerder deze maand op het EK waren de verwachtingen hooggespannen. Segaert moest vrede nemen met het brons, Uijtdebroeks viel naast het podium en eindigde als 6e. Op de weg mikken ze hoger. Kopmannen Segaert en Uijtdebroeks krijgen in Leuven de steun van Jelle Harteel, Jente Michels en Vlad Van Mechelen. Van Mechelen reed in de EK-wegrit in Italië naar een knappe 4e plaats. .