120 kilometer ellende voor Cian Uijtdebroeks: "Goeie training voor karakter"

Cian Uijtdebroeks is een van de sterkste junioren van deze lichting, maar wist dat dit Vlaamse WK-parcours geen spek voor zijn bek was. De toekomstige prof van Bora-Hansgrohe had wellicht echter geen rekening houden met het scenario van het WK dat hij deze voormiddag heeft ingeblikt.

"Ik kwam snel ten val, maar er was geen schade aan mijn fiets. Ik reed terug naar de groep en 5 kilometer later vielen ze voor me en ik vloog over iedereen. Ik landde met mijn rug op een fiets en dat deed pijn", vatte hij het begin van zijn dagje vol ellende samen.

Na een wissel en met steekpijnen in zijn rug gaf Uijtdebroeks niet op. Rondenlang bleef hij dapper strijden, al was het een kansloze jacht.

"Op dit parcours was het onmogelijk, maar ik wilde zo hard mogelijk rijden. Ik heb eigenlijk 120 kilometer alleen gereden. Ik heb zelf ook verschrikkelijk hard afgezien, maar op een WK in België mag je niet opgeven."

"Als ik was teruggekeerd, dan had ik nog niet voor winst kunnen rijden, maar bij de profs zie je ook af op een berg in de Tour en moet je tot het uiterste gaan. Dit is een goeie training voor mijn karakter."

"Ik heb nu wel pijn aan mijn rug en schouders, maar het seizoen is eigenlijk gedaan. Mentaal was het zwaar, maar ik kreeg veel steun van de fans en dat gaf me moed om te blijven gaan."