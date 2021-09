LIVESTREAM: Kan Kopecky optornen tegen het Nederlandse geweld?

12:32 12 uur 32. Je ziet de vrouwen van ongeduld trappelen. Renaat Schotte vanop de motor. Je ziet de vrouwen van ongeduld trappelen. Renaat Schotte vanop de motor

We zitten nog altijd in de neutrale zone door Antwerpen. Alle toeristische hot spots worden uitgebreid in beeld gebracht.

Kampioen in eigen land: geen sinecure. Lotte Kopecky probeert wereldkampioene te worden in eigen land, maar de voorbije 40 jaar zijn daar maar 2 vrouwen in geslaagd: Marianne Vos in 2012 in Valkenburg en Jeannie Longo in 1989 in Chambéry.

12:20 12 uur 20 match begonnen Start Om klokslag 12.20 uur is de koers op gang gevlagd. Vanuit Antwerpen wordt koers gezet naar Leuven. De vrouwen doen de befaamde Flandrien-lus slechts 1 keer.

De Nederlanders en de Italianen zijn de sterkste twee blokken. Maar voor mij is de absolute topfavoriete de Duitse Lippert. Haar moet ik in de gaten houden. Lotte Kopecky.

Niet alleen Van der Breggen rijdt vandaag haar laatste koers. De Canadese Canuel werd in Innsbruck nog 6e op het WK.

Ik ben niet in de vorm waarin ik normaal verkeer. Ik ben wellicht de enige van onze ploeg die geen wereldkampioen kan worden vandaag. Titelverdedigster Anna van der Breggen, vlak voor haar laatste race.

Spanje behaalde in de hele wielergeschiedenis nog maar 1 medaille op een WK voor vrouwen.

We zijn zo'n halfuurtje voor de start van de wedstrijd, die net als de mannen in Antwerpen wordt gegeven. De spanning begint toe te nemen, zo meteen begint de uitzending op Eén met al een beetje voorpret.

11:12 Het is de laatste wedstrijd van Anna van der Breggen vandaag. 11 uur 12. Het is de laatste wedstrijd van Anna van der Breggen vandaag.

Live bij Sporza. Vanaf 12 uur op Eén en met livestream en tekstupdates in onze app en op Sporza.be. Radio 1 heeft uitzending vanaf 13 uur.







Belgische deelnemers. Shari Bossuyt

Kim de Baat

Valerie Demey

Jolien D'hoore

Lotte Kopecky

Jesse Vandenbulcke

Parcours. Net zoals de mannen starten de vrouwen op de Grote Markt in Antwerpen. Daarna zet het peloton koers naar Leuven.



De laatste 101,2 kilometer bij de vrouwen is identiek aan die van de mannen. Dat komt neer op anderhalve ronde op het lokale circuit gevolgd door 1 ronde op het Flandrien circuit en 2,5 rondes op het lokale circuit.



In totaal krijgen de vrouwen 20 hellingen op hun bord. Die liggen allemaal verspreid in de laatste 102 kilometer. De aankomst ligt op de licht hellende Geldenaaksevest.



In totaal rijden ze 157,7 kilometer met 1.047 hoogtemeters.