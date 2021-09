Het WK gemengde ploegentijdrit van deze namiddag: België vertrekt om 15.40 u

Om 13.55 u heet Karl Vannieuwkerke u nog een laatste keer welkom vanuit Brugge. 5 minuten later begint het eerste landenteam aan de laatste tijdritopdracht van dit WK. De deelnemers worden verspreid over 3 startgolven. Ons land trekt de laatste golf op gang om 15.40 u. Titelverdediger Nederland sluit de rij om 15.52 u.

Om 13.55 u heet Karl Vannieuwkerke u nog een laatste keer welkom vanuit Brugge. 5 minuten later begint het eerste landenteam aan de laatste tijdritopdracht van dit WK. De deelnemers worden verspreid over 3 startgolven. Ons land trekt de laatste golf op gang om 15.40 u. Titelverdediger Nederland sluit de rij om 15.52 u.

Daar is de gemengde ploegentijdrit weer: herkansing na gemiste (Belgische) start in 2019

15 uur 51. Lotte Kopecky: "We durven goed in mekaars wiel te rijden".

15 uur 49. Shari Bossuyt: "Onze sterkte? We kennen elkaar erg goed".

15 uur 47. Campenaerts: "Kan spectaculair worden". Victor Campenaerts kruipt voor de gelegenheid nog eens op zijn tijdritfiets. De werelduurrecordhouder is voorstander van deze nieuwigheid. "In triatlon vind ik de gemengde estafette erg spectaculair. In de koers moet het nog groeien, maar de mogelijkheden zijn er", ziet de voormalige triatleet. .