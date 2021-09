Van Aert blaakt van het vertrouwen: "Ik durf tegen iedereen te sprinten"

11:18 11 uur 18.

11:17 11 uur 17. Mijn sprint is mijn wapen waar ik op kan vertrouwen. Of ik zelf moet aanvallen? Als ik zelf koers maak, heb ik de kans dat ik mezelf isoleer. Soms is de aanval wel de beste verdediging, alleen moet je het dan wel verstandig aanpakken. Wout van Aert. Mijn sprint is mijn wapen waar ik op kan vertrouwen. Of ik zelf moet aanvallen? Als ik zelf koers maak, heb ik de kans dat ik mezelf isoleer. Soms is de aanval wel de beste verdediging, alleen moet je het dan wel verstandig aanpakken. Wout van Aert

11:16 11 uur 16. Van Aert: "Ik durf tegen iedereen te sprinten". Wout van Aert heeft geen blacklist van namen waarmee hij niet naar de streep wil. "Als ik wereldkampioen wil worden, zou het niet goed zijn om zo te denken. Ik durf tegen iedereen te sprinten", zegt hij. "En als ik niet win, word ik op mijn waarde geklopt." Sprintbom Caleb Ewan kan wel een grote uitdager worden in de sprint. Ik hoop dat hij niet kan overleven op dit lastige parcours en niet aan sprinten toekomt. Dat zou inderdaad een lastige klant worden." En Mathieu van der Poel? "Ook met hem durf ik naar de meet, maar dan weet ik gewoon dat ik al niet half gewonnen heb. Hij heeft me al verslagen. Hoe dan ook, mijn sprint is mijn wapen. Ik durf te sprinten, daar moet ik geen schrik voor hebben." . Van Aert: "Ik durf tegen iedereen te sprinten" Wout van Aert heeft geen blacklist van namen waarmee hij niet naar de streep wil. "Als ik wereldkampioen wil worden, zou het niet goed zijn om zo te denken. Ik durf tegen iedereen te sprinten", zegt hij. "En als ik niet win, word ik op mijn waarde geklopt."



Sprintbom Caleb Ewan kan wel een grote uitdager worden in de sprint. Ik hoop dat hij niet kan overleven op dit lastige parcours en niet aan sprinten toekomt. Dat zou inderdaad een lastige klant worden."



En Mathieu van der Poel? "Ook met hem durf ik naar de meet, maar dan weet ik gewoon dat ik al niet half gewonnen heb. Hij heeft me al verslagen. Hoe dan ook, mijn sprint is mijn wapen. Ik durf te sprinten, daar moet ik geen schrik voor hebben."

11:12 11 uur 12. Het is fijn om vast te stellen dat de neuzen in dezelfde richting staan en om te zien dat zo'n sterke ploeg achter mij staat. Als ik zie hoe die jongens de laatste weken allemaal koersen, dan mag ik met heel veel vertrouwen naar het WK trekken. Wout van Aert. Het is fijn om vast te stellen dat de neuzen in dezelfde richting staan en om te zien dat zo'n sterke ploeg achter mij staat. Als ik zie hoe die jongens de laatste weken allemaal koersen, dan mag ik met heel veel vertrouwen naar het WK trekken. Wout van Aert

11:11 11 uur 11. Van Aert wuift druk weg. Alle ogen langs het parcours in Leuven zijn gericht op Wout van Aert. "Maar dit is niet de koers van mijn leven. De beleving zal hier uniek zijn, maar er komen nog kansen om wereldkampioen te worden", zegt de Belgische kopman. "Ik ga er 100 procent voor, maar ik zadel me niet op met de stress dat het nu moet gebeuren. Uiteraard wil ik hier winnen, maar ik laat me niet opjagen of extra stress aanpraten." . Van Aert wuift druk weg Alle ogen langs het parcours in Leuven zijn gericht op Wout van Aert. "Maar dit is niet de koers van mijn leven. De beleving zal hier uniek zijn, maar er komen nog kansen om wereldkampioen te worden", zegt de Belgische kopman.



"Ik ga er 100 procent voor, maar ik zadel me niet op met de stress dat het nu moet gebeuren. Uiteraard wil ik hier winnen, maar ik laat me niet opjagen of extra stress aanpraten."