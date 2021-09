LIVESTREAM WK Wielrennen: Nieuwe aanval met Remco Evenepoel

14:50 14 uur 50. Onze landgenoten zitten weer waar ze willen zitten: in de sofa. Het gaat nog altijd snoeihard: 45 km/u in het vierde uur. Van Leuven gaan we nu weer naar het Flandrien Circuit. . Onze landgenoten zitten weer waar ze willen zitten: in de sofa. Het gaat nog altijd snoeihard: 45 km/u in het vierde uur. Van Leuven gaan we nu weer naar het Flandrien Circuit.

14:48 Nog 85 kilometer. De kopgroep: Evenepoel, Madouas, Tratnik, Bagioli, Van Baarle, Würtz Schmidt, Garcia Cortina, Stannard, Politt, Tiller en Powless. Peloton op 31". Daar werken de Britten. . 14 uur 48. Nog 85 kilometer De kopgroep: Evenepoel, Madouas, Tratnik, Bagioli, Van Baarle, Würtz Schmidt, Garcia Cortina, Stannard, Politt, Tiller en Powless. Peloton op 31". Daar werken de Britten.

14:46 14 uur 46. Evenepoel laat ze nog eens allemaal hijgen op de Wijnpers. Hij maakt de koers nog wat harder. . Evenepoel laat ze nog eens allemaal hijgen op de Wijnpers. Hij maakt de koers nog wat harder.

14:45 14 uur 45. In dit dozijn is Italië mee. Dat verandert de situatie. In het peloton werken de Britten: 17". . In dit dozijn is Italië mee. Dat verandert de situatie. In het peloton werken de Britten: 17".

14:43 14 uur 43. Wie identificeren we? Evenepoel, Madouas, Van Baarle, Hoelgaard, Bagioli, Powless, Politt, Tratnik, Würtz Schmidt, ... . Wie identificeren we? Evenepoel, Madouas, Van Baarle, Hoelgaard, Bagioli, Powless, Politt, Tratnik, Würtz Schmidt, ...

14:41 14 uur 41. Een pakketje van zo'n tiental avonturiers muist er schalks vanonder. Het lichtblauw wordt weer vertegenwoordigd door Evenepoel. . Een pakketje van zo'n tiental avonturiers muist er schalks vanonder. Het lichtblauw wordt weer vertegenwoordigd door Evenepoel.

14:40 Kermis in de hel? De zon schijnt, maar onze man op de motor meldt voorzichtig gedruppel. Nattigheid op een stadsparcours, dat kan voor trammelant zorgen... . 14 uur 40. Kermis in de hel? De zon schijnt, maar onze man op de motor meldt voorzichtig gedruppel. Nattigheid op een stadsparcours, dat kan voor trammelant zorgen...

14:38 14 uur 38. We hebben hem een uurtje niet gezien, maar daar steekt Evenepoel zijn neus weer aan het venster. Hij jumpt tot bij Garcia Cortina. De rest volgt een beetje later. . We hebben hem een uurtje niet gezien, maar daar steekt Evenepoel zijn neus weer aan het venster. Hij jumpt tot bij Garcia Cortina. De rest volgt een beetje later.

14:35 14 uur 35. Rugnummer 1 wil een bidon en laat zich helemaal afzakken tot in de laatste posities. Voor de veiligheid? Nog 95 kilometer en Politt laat zijn tanden zien. De Slovenen willen mee opkuisen met de Belgen. . Rugnummer 1 wil een bidon en laat zich helemaal afzakken tot in de laatste posities. Voor de veiligheid? Nog 95 kilometer en Politt laat zijn tanden zien. De Slovenen willen mee opkuisen met de Belgen.

14:33 14 uur 33. Als ze er écht eens een lap op geven, wie blijft er dan nog over? José De Cauwer. Als ze er écht eens een lap op geven, wie blijft er dan nog over? José De Cauwer

14:32 14 uur 32. Nog 97 kilometer en we hebben al 24 van de 42 hellingen weggetikt. De Belgen blijven wel goed communiceren. Voorlopig loopt alles op wieltjes, maar er zijn veel wieltjeszuigers die dit graag zien gebeuren. . Nog 97 kilometer en we hebben al 24 van de 42 hellingen weggetikt. De Belgen blijven wel goed communiceren. Voorlopig loopt alles op wieltjes, maar er zijn veel wieltjeszuigers die dit graag zien gebeuren.

14:30 14 uur 30. Nathan Haas is helemaal uitgepraat, maar geeft met een uitgebreide wheelie iets terug aan het knettergekke publiek. Zijn landgenoot Caleb Ewan sluit nog eens aan, maar hij is een vogel voor de kat. Oh ja: daar is Tim Declercq weer. Hij zit nog niet aan het einde van zijn Latijn. . Nathan Haas is helemaal uitgepraat, maar geeft met een uitgebreide wheelie iets terug aan het knettergekke publiek. Zijn landgenoot Caleb Ewan sluit nog eens aan, maar hij is een vogel voor de kat.



Oh ja: daar is Tim Declercq weer. Hij zit nog niet aan het einde van zijn Latijn.

14:29 Opgave. De grote namen vallen bij bosjes: vergeet ook Pedersen, Kron, Aranburu, Uran, Higuita en Eiking. . 14 uur 29. Opgave De grote namen vallen bij bosjes: vergeet ook Pedersen, Kron, Aranburu, Uran, Higuita en Eiking.

14:27 14 uur 27. De Belgen vallen niet meer in te tomen. Ook Campenaerts is ultragretig, maar Benoot wijst hem terecht. We hebben nog volk nodig in de diepe finale. Intussen schrappen we ook de naam van onder meer Simmons. . De Belgen vallen niet meer in te tomen. Ook Campenaerts is ultragretig, maar Benoot wijst hem terecht. We hebben nog volk nodig in de diepe finale. Intussen schrappen we ook de naam van onder meer Simmons.

14:24 14 uur 24. Sprinters in de problemen. De Belgen zijn de sprinters aan het doodknijpen: na Ewan lost ook Gaviria. En hij zal heus niet de laatste zijn. . Sprinters in de problemen De Belgen zijn de sprinters aan het doodknijpen: na Ewan lost ook Gaviria. En hij zal heus niet de laatste zijn.

14:23 14 uur 23. Door het eindeloze gebeuk van de Belgen ontstaan er scheurtjes in het peloton. Caleb Ewan hapt naar adem en wordt versmacht door Lampaert en co. . Door het eindeloze gebeuk van de Belgen ontstaan er scheurtjes in het peloton. Caleb Ewan hapt naar adem en wordt versmacht door Lampaert en co.