Demi Vollering palmt Waalse Pijl in met sterk nummer op Muur van Hoei

Onze landgenote Justine Ghekiere reed zich onderweg in de kijker met een aanval in de pre-finale en kwam finaal als 19e boven op de Muur van Hoei. Zo was ze de beste Belgische in de Waalse Pijl.

"Die aanval was het plan", vertelde ze na de aankomst. "We wilden zo Ashleigh (Moolman, red.) in een zetel zetten."

"Maar dat is niet echt gelukt. Zelf heb ik eigenlijk niet geloofd dat we het zouden kunnen houden tot de streep, maar ik bleef meedraaien om zolang mogelijk voorop te blijven, zodat ik daarna bij Ashleigh zou kunnen blijven."

Nadat ze weer werd bijgehaald, kwam Ghekiere in de problemen in de groep van de favorieten. "Maar aan de voet van de Muur van Hoei zag ik plots de eerste groep weer voor me. Ik dacht: "Huh, kom ik er terug bij?"".

"Maar het beste was ervan af. Ik heb op mijn eigen tempo de Muur opgereden, omdat ik mezelf niet wilde opblazen. Ik wist dat ik toch niet meer bij de groep zou komen."

Hoe blikt Ghekiere terug op haar wedstrijd?

"Ik ben tevreden. Alles was voor Ashleigh vandaag. Ik heb gedaan wat Jolien (D'hoore, ploegleidster bij AG Insurance-Soudal Quick Step, red.) me had gevraagd. Dus ik denk dat ik tevreden mag zijn over mijn wedstrijd."