Smakelijke verrassing! Geoffrey Soupe wint door valpartijen ontregelde sprint

De 7e rit van de Vuelta in een notendop:

Onverwachte Soupe is de snelste, ware pechdag voor Ineos

Oef! Na een dollemansrit gisteren kreeg het peloton vandaag een dag om op adem te komen in de 7e Vuelta-rit.

Al werd die rustige dag met een kans voor sprinters wel opgeschrikt door een vroege val van een troepje renners van INEOS Grenadiers. Kopman Geraint Thomas zag daarna bij momenten zichtbaar af.

En dan moest het ergste nog komen voor de Britse formatie.

Tussen het onheil van Ineos door, sprokkelde Jonas Vingegaard 2 bonificaties bij de tussensprint. De Deen mengt zich daar vanaf nu dus ook in.

Daarna zorgden 2 valpartijen voor opnieuw een finale die bol stond van de chaos. Bij die eerste kwam Sepp Kuss met de schrik vrij, de schade bij de tweede was erger.

Thymen Arensman bleef languit liggen met zijn aangezicht op het asfalt, hij zou uiteindelijk in een ambulance afgevoerd worden. Zo speelde Ineos na een ware pechdag ook zijn schaduwkopman kwijt.

In een ontregelde sprint moest Kaden Groves het doen zonder zijn vertrouwde lead-out. Het plan van Alpecin-Deceuninck liep in de soep door al die hectiek.

Daarvan profiteerde Geoffrey Soupe door net na de laatste bocht op 300 m aan te gaan. De al even verrassende Orluis Aular kwam nog verduiveld dicht, maar strandde toch op een nipte 2e plaats.

Plek 3 in de rituitslag was opnieuw voor Edward Theuns, de rode trui blijft in handen van Martinez Lenny.