Geoffrey Soupe verbaast iedereen met ritzege: "Ik zat eerst zelfs niet in de selectie voor de Vuelta"

De bestelde massasprint in de Vuelta liep helemaal in de soep, en daar profiteerde Geoffrey Soupe toepasselijk van.

"Het is ongelofelijk voor mij en voor het team", stamelde de 35-jarige Fransman. "Normaal zat ik zelfs niet in de selectie voor de Vuelta. Maar na de val van Alexis Vuillermoz in de Tour de l'Ain besloot het team om mij mee te nemen."

"Ik dacht niet dat het mogelijk was om een etappe te winnen. Het was een heel nerveuze sprint, met veel rotondes en ook de wind speelde een rol. Een typische sprint voor een grote ronde."

Voor Soupe is het niet het eerste succes in een grote ronde, maar dan wel als aantrekker van de sprint voor Nacer Bouhanni. "Dat was al buitengewoon. Maar om nu zelf de smaak van de overwinning te proeven, is ongelofelijk."

"Ik was ziek in de begindagen van de Vuelta, dus ik had nooit verwacht dat ik kon winnen. Het was in principe voor Dries Van Gestel vandaag, maar hij was er niet bij in de slotfase."

"Ik moest de sprint aantrekken, dus ik zat op kop in de laatste bocht. Ik was dan ook verbaasd dat er niemand achter mij kwam. Dit is ongelofelijk", besloot Soupe.