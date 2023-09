Vlak met aankomst bergop: wie volgt Dan Martin op op La Laguna Negra de Vinuesa in Vuelta?

clock 07:50

07 uur 50. Weer een aankomst bergop. Na de tijdrit van gisteren, die heel wat duidelijk maakte voor de klassementsmannen, volgt er vandaag in de 11e Vuelta-rit weer een aankomst bergop. Al is de aanloop naar de La Laguna Negra de Vinuesa, een col van 1e categorie, nagenoeg vlak. De slotklim is 6,5 km lang aan gemiddeld 6,8 procent. Dan Martin won er in 2020, toen de klim een eerste keer werd aangedaan. Mogelijk krijgen we een strijd op 2 fronten, als de Jumbo's en Evenepoels van deze ronde een vluchtersgroep voor de dagzege laten bikkelen. .