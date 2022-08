De sprinters zijn aan zet in de 2e Vuelta-rit, laat Tim Merlier zijn driekleur blinken?

Na de demonstratie van de gele sneltrein van Jumbo-Visma gisteren, mag veteraan Robert Gesink vandaag voor het eerst in zijn carrière de leiderstrui in een grote ronde dragen.

Na de demonstratie van de gele sneltrein van Jumbo-Visma gisteren, mag veteraan Robert Gesink vandaag voor het eerst in zijn carrière de leiderstrui in een grote ronde dragen. 12 uur 38.

clock 11:01

11 uur 01. Merlier vs Bennett vs Ackermann. Er staan in de Vuelta niet heel veel topsprinters op de deelnemerslijst en dus is het lang niet zeker dat het vandaag sowieso sprinten geblazen is in Utrecht. Wel van de partij: Tim Merlier, Sam Bennett en Pascal Ackermann. Ook Mads Pedersen, Bryan Coquard, Kaden Groves en Gerben Thijssen hebben deze rit ongetwijfeld aangeduid met rood. .