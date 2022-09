Voorlaatste kans voor Tim Merlier? De slotweek van de Vuelta begint met pittige 'sprintersetappe'

clock 17:57

17 uur 57. Te lastig voor sprinters? Na een welverdiende rustdag, gunnen de Spaanse parcoursbouwers de renners nog een extra snipperdag. De organisatie moest goed op zoek naar vlakke wegen rond Sevilla, maar lijkt die toch gevonden te hebben. Dinsdag begint het peloton in de kuststad Sanlúcar de Barrameda en banen ze zich een relatief vlakke baan naar de finish in Tomares. Maar het zou de Vuelta niet zijn moest er geen kleine pukkel op het gelaat van het parcours liggen. Op 8 kilometer van het einde zullen de knieën van de sprinters toch wat beginnen trillen. Pal in de finale ligt er nog een klimmetje van anderhalve kilometer (gemiddeld aan 6%). Vrijbuiters zullen het gebruiken als lanceerplatform, sprintersploegen hopen er te controleren. De uitgelezen springplank naar een geaccidenteerde finale. Eenmaal de schifting gemaakt is, duiken de renners een bochtige passage in. Het slingerwerk is de voorbode van een hellende laatste rechte lijn. U leest het al, het zal een zenuwachtige strijd worden om die in goede positie aan te vatten. Of alle sprinters dan nog meebikkelen voor het wiel van de sterke Mads Pedersen, blijft de hamvraag. .