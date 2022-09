LIVE Vuelta: 2 Spanjaarden gaan ervandoor richting Tomares, straks massasprint?

clock 15:14 38,3 km/u. Na twee uur is het gemiddelde 38,3 km/u. Het is warm in Spanje en dus wordt er niet heel snel gereden. . 15 uur 14. average speed 38,3 km/u Na twee uur is het gemiddelde 38,3 km/u. Het is warm in Spanje en dus wordt er niet heel snel gereden.

15:05 Etenstijd. In het peloton pikken de renners hun bevoorradingszakje op. Het verschil met Okamika en Maté: 3'06".

clock 15:04 15 uur 04. Remco Evenepoel beleeft voorlopig een extra rustdag.

14:51 3'22". Na 68km hebben Okamika en Maté 3'22" op het peloton. Het is voorlopig een geschiedenisloze etappe.

14:33 We hebben het vandaag nog niet over Remco Evenepoel gehad en dat is ook niet nodig. De fiere leider zit op zijn gemakje in het wiel van zijn ploegmaats, geen vuiltje aan de lucht voorlopig.

clock 14:24 14 uur 24. Maté en Okamika in de aanval.

14:14 Okamika zonder zege. Ander Okamika is al voor de vierde keer mee in de vlucht van de dag. De Bask ging er al een keertje vandoor richting Breda en ook voor eigen volk zat hij in de ontsnapping. De renner van Burgos kon in zijn carrière nog niet winnen.

De renner van Burgos kon in zijn carrière nog niet winnen.

14:05 3'22". De situatie ligt voorlopig muurvast. De twee koplopers hebben 3'22" na 37km. In het peloton werken Cofidis en Trek.

14:00 De missie van Maté. Luis Angel Maté is met zijn 38 lentes één van de oudste renners in dit peloton. De Spanjaard, die in een ver verleden zijn laatste zege pakte, is voor het eerst mee in de aanval in deze Vuelta. Voor elke kilometer die hij voorop rijdt, zal de Andalusiër in de buurt van Estepona een boom planten. Hij doet dat om aandacht te vragen voor de gevolgen van de klimaatopwarming.

Voor elke kilometer die hij voorop rijdt, zal de Andalusiër in de buurt van Estepona een boom planten. Hij doet dat om aandacht te vragen voor de gevolgen van de klimaatopwarming.

13:50 3'26". Cofidis en Trek willen Okamika en Maté niet te ver laten rijden. De twee teams houden de twee Spanjaarden netjes onder controle: 3"26".

13:48 Remco Evenepoel begint aan de week van de waarheid in de Vuelta.

13:45 4'00". Op weg naar Lebrija, thuisbasis van Juan Pedro Lopez van Trek, hebben Okamika en Maté een bonus van vier minuten. Lopez, die in de Giro van dit jaar 10 dagen de roze trui droeg, wilde ook schitteren in de ronde van zijn thuisland, maar door een valpartij in de 11e rit kwam het er nog niet van.

Lopez, die in de Giro van dit jaar 10 dagen de roze trui droeg, wilde ook schitteren in de ronde van zijn thuisland, maar door een valpartij in de 11e rit kwam het er nog niet van.

13:38 "Vandaag is niet mijn geliefkoosde aankomst, maar we gaan het toch proberen." - Kaden Groves (BikeExchange)

clock 13:37 13 uur 37.

13:27 Groene trui te voet. Mads Pedersen komt achteraan opnieuw aansluiten na een korte pitstop. De groene trui snelt meteen naar voren.

13:25 Voorin de groep duiken ook de jongens van Cofidis op. Bryan Coquard werd in Montilla al 2e achter Pedersen. Neem de Fransman vandaag revanche?