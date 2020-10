Tim Wellens schiet raak in de Vuelta: ritwinst en bergtrui

436 dagen na zijn ritzege in de BinckBank Tour weet Tim Wellens weer wat winnen is. De vreugde was dan ook groot. "Dit voelt fantastisch. Ik heb een moeilijke periode achter de rug na mijn zware valpartij (op training, kort voor de Tour, red.). Het heeft lang geduurd vooraleer ik weer goede benen had."

"Ik had twijfels over mijn vorm toen ik naar de Vuelta kwam, maar nu ben ik natuurlijk dolgelukkig met deze ritzege. Onze ploeg wou minstens één rit winnen in deze ronde, het is mooi dat ons dat al zo vroeg lukt. De komende 2 weken kunnen we nu zonder druk rijden."

"De start was loodzwaar, er werd 2 uur lang voluit gekoerst. Gelukkig zat ik mee in de goede vlucht. Het draaide daar niet echt goed. Maar toen we eerst met 2 en dan met 3 weg waren, werd er prima samengewerkt. We waren aan elkaar gewaagd, maar ik had nog net iets extra’s op het einde."