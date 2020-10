LIVESTREAM: Tim Wellens trekt in de aanval in 5e Vuelta-rit

Fase per fase

16:10 Wellens opnieuw als eerste boven. Arensman en Martin leggen Wellens geen strobreed in de weg, hij mag ook op de top van de Alto de Fanlo de volle buit pakken. Wellens heeft nu 14 punten en nadert tot op 4 punten van leider Carapaz. Neemt hij straks op de Alto de Petralba de bergtrui over? . 16 uur 10. Wellens opnieuw als eerste boven Arensman en Martin leggen Wellens geen strobreed in de weg, hij mag ook op de top van de Alto de Fanlo de volle buit pakken. Wellens heeft nu 14 punten en nadert tot op 4 punten van leider Carapaz. Neemt hij straks op de Alto de Petralba de bergtrui over?

16:02 16 uur 02. Nog een kilometer tot de top van de Alto de Fanlo. Komt Wellens ook daar als eerste door? . Nog een kilometer tot de top van de Alto de Fanlo. Komt Wellens ook daar als eerste door?

16:01 16 uur 01. Barcelo moet het peloton even laten rijden door een fietswissel. De koplopers zien hun voorsprong intussen verder aandikken tot 3'15". . Barcelo moet het peloton even laten rijden door een fietswissel. De koplopers zien hun voorsprong intussen verder aandikken tot 3'15".

15:57 15 uur 57. De etappe kabbelt nu een beetje voort na die razendsnelle start. Renaat Schotte. De etappe kabbelt nu een beetje voort na die razendsnelle start. Renaat Schotte

15:52 Alto de Fanlo. De koplopers beginnen aan de tweede col van de dag, de Alto de Fanlo. Dat is een col van 3e categorie, 6,4 kilometer aan gemiddeld 4,6 procent. . 15 uur 52. Alto de Fanlo De koplopers beginnen aan de tweede col van de dag, de Alto de Fanlo. Dat is een col van 3e categorie, 6,4 kilometer aan gemiddeld 4,6 procent.

15:52 15 uur 52. De koplopers lopen wat verder uit tot 2'50", maar bij Ineos Grenadiers lijken ze alles toch goed onder controle te houden. . De koplopers lopen wat verder uit tot 2'50", maar bij Ineos Grenadiers lijken ze alles toch goed onder controle te houden.

15:49 15 uur 49. Wellens zit nu aan 11 bergpunten. Daarmee schuift hij op naar de 4e plaats in het bergklassement. Leider Carapaz heeft 18 punten, maar er staan nog 2 cols op het menu vandaag. . Wellens zit nu aan 11 bergpunten. Daarmee schuift hij op naar de 4e plaats in het bergklassement. Leider Carapaz heeft 18 punten, maar er staan nog 2 cols op het menu vandaag.

15:47 Alto de Vio. Wellens komt als eerste boven op de Alto de Vio en pakt 5 bergpunten. Martin grist als tweede 3 punten mee, Arensman als derde nog een puntje. . 15 uur 47. Alto de Vio Wellens komt als eerste boven op de Alto de Vio en pakt 5 bergpunten. Martin grist als tweede 3 punten mee, Arensman als derde nog een puntje.

15:39 15 uur 39. Bij Ineos Grenadiers wordt er overlegd. Wellens en co kunnen er een beetje van profiteren en lopen uit tot 2'35". . Bij Ineos Grenadiers wordt er overlegd. Wellens en co kunnen er een beetje van profiteren en lopen uit tot 2'35".

15:34 15 uur 34. Achtervolgers gegrepen. De achtervolgers zijn eraan voor de moeite. Kuss & co worden weer ingelopen door het peloton. Vooraan blijft het wel vlot lopen, de drie koplopers behouden hun voorsprong van 2'20" . Achtervolgers gegrepen De achtervolgers zijn eraan voor de moeite. Kuss & co worden weer ingelopen door het peloton. Vooraan blijft het wel vlot lopen, de drie koplopers behouden hun voorsprong van 2'20"

15:33 15 uur 33. Kuss blijft bijzonder bedrijvig. Hij plaatst opnieuw een versnelling bij de achtervolgers. De koplopers zijn intussen genaderd tot op 6 kilometer van de top. . Kuss blijft bijzonder bedrijvig. Hij plaatst opnieuw een versnelling bij de achtervolgers. De koplopers zijn intussen genaderd tot op 6 kilometer van de top.

15:28 15 uur 28. Ook Scotson wordt weer opgepeuzeld door het peloton. Dat volgt nu al op 2'24" van de drie koplopers. De 6 achtervolgers hebben 1'40" achterstand op de leiders. . Ook Scotson wordt weer opgepeuzeld door het peloton. Dat volgt nu al op 2'24" van de drie koplopers. De 6 achtervolgers hebben 1'40" achterstand op de leiders.

15:26 15 uur 26. 6 achtervolgers. De achtervolgersgroep is uitgedund tot 6 renners: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Nelson Oliveira (Movistar), Matteo Badilati (Israel Start-Up Nation)en Robert Power en Mark Donovan (Sunweb). . 6 achtervolgers De achtervolgersgroep is uitgedund tot 6 renners: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Nelson Oliveira (Movistar), Matteo Badilati (Israel Start-Up Nation)en Robert Power en Mark Donovan (Sunweb).

15:25 15 uur 25. Martin sluit aan. Het heeft de nodige moeite gekost, maar Martin is er nu toch in geslaagd om Wellens en Arensman bij te benen. We hebben 3 leiders. . Martin sluit aan Het heeft de nodige moeite gekost, maar Martin is er nu toch in geslaagd om Wellens en Arensman bij te benen. We hebben 3 leiders.

15:23 15 uur 23. Wellens en Arensman blijven vlot ronddraaien. Martin hangt op 24 seconden. Intussen wordt Wright weer gegrepen door het peloton, waar Ineos Grenadiers het tempo bepaalt. . Wellens en Arensman blijven vlot ronddraaien. Martin hangt op 24 seconden. Intussen wordt Wright weer gegrepen door het peloton, waar Ineos Grenadiers het tempo bepaalt.

15:17 15 uur 17. Kuss trekt in de tegenaanval. De achtervolgende groep spat nu helemaal uit elkaar. . Kuss trekt in de tegenaanval. De achtervolgende groep spat nu helemaal uit elkaar.

15:16 Alto de Vio. Wellens en Arensman snijden de Alto de Vio aan, een 13,5 kilometer lange col van 2e categorie aan gemiddeld 4,7 procent. . 15 uur 16. Alto de Vio Wellens en Arensman snijden de Alto de Vio aan, een 13,5 kilometer lange col van 2e categorie aan gemiddeld 4,7 procent.

15:15 15 uur 15. Martin bijt voorlopig zijn tanden stuk op het duo Wellens-Arensman. De Fransman blijft op een halve minuut hangen. . Martin bijt voorlopig zijn tanden stuk op het duo Wellens-Arensman. De Fransman blijft op een halve minuut hangen.

15:09 15 uur 09. Martin in de achtervolging. Guillaume Martin probeert de sprong te maken naar de twee koplopers. . Martin in de achtervolging Guillaume Martin probeert de sprong te maken naar de twee koplopers.

15:05 15 uur 05. Wellens springt weg! Wellens en Arensman vertrouwen het zaakje niet en schudden hun medevluchters van zich af. Het duo slaat meteen een kloofje. . Wellens springt weg! Wellens en Arensman vertrouwen het zaakje niet en schudden hun medevluchters van zich af. Het duo slaat meteen een kloofje.

15:04 15 uur 04. Sunweb zit met Arensman, Power en Donovan alweer met 3 renners in de kopgroep. Die rijdt nu 1'20" voor het peloton uit. Daar knapt Ineos Grenadiers het werk op. . Sunweb zit met Arensman, Power en Donovan alweer met 3 renners in de kopgroep. Die rijdt nu 1'20" voor het peloton uit. Daar knapt Ineos Grenadiers het werk op.

15:02 15 uur 02. Het zou mij verbazen dat deze vluchters met Sepp Kuss erbij zomaar een grote voorsprong zullen krijgen. José De Cauwer. Het zou mij verbazen dat deze vluchters met Sepp Kuss erbij zomaar een grote voorsprong zullen krijgen. José De Cauwer

14:57 14 uur 57. Samenstelling kopgroep. Is de goede vlucht nu eindelijk vertrokken? De koplopers slaan nu toch een gaatje. Hun namen: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Guillaume Martin (Cofidis), Nelson Oliveira (Movistar), Matteo Badilatti (Israel Start-Up Nation), Robert Power, Mark Donovan, Thymen Arensman (Sunweb), Callum Scotson (Mitchelton-Scott), Fred Wright (Bahrain-McLaren), Tim Wellens (Lotto Soudal), en Jefferson Cepeda (Caja Rural - Seguros RGA) . Samenstelling kopgroep Is de goede vlucht nu eindelijk vertrokken? De koplopers slaan nu toch een gaatje. Hun namen: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Guillaume Martin (Cofidis), Nelson Oliveira (Movistar), Matteo Badilatti (Israel Start-Up Nation), Robert Power, Mark Donovan, Thymen Arensman (Sunweb), Callum Scotson (Mitchelton-Scott), Fred Wright (Bahrain-McLaren), Tim Wellens (Lotto Soudal), en Jefferson Cepeda (Caja Rural - Seguros RGA)

14:55 14 uur 55. Nieuwe poging. Met nog 87 kilometer te gaan krijgen we een nieuwe aanvalspoging van 12 renners. Onder meer Tim Wellens zit erbij. . Nieuwe poging Met nog 87 kilometer te gaan krijgen we een nieuwe aanvalspoging van 12 renners. Onder meer Tim Wellens zit erbij.

14:46 14 uur 46. Het blijft vooruitgaan in deze rit, het peloton rijdt tegen gemiddeld 50 km/u. Het maakt het er niet makkelijker op voor aanvallers om weg te raken. . Het blijft vooruitgaan in deze rit, het peloton rijdt tegen gemiddeld 50 km/u. Het maakt het er niet makkelijker op voor aanvallers om weg te raken.

14:40 14 uur 40. Ook nu lukt het niet voor Cavagna. Hij wordt samen met Schelling weer gegrepen door het peloton. . Ook nu lukt het niet voor Cavagna. Hij wordt samen met Schelling weer gegrepen door het peloton.

14:37 14 uur 37. Het blijft nu bijzonder onrustig in het peloton. Schelling is de volgende die versnelt, Cavagna springt weer mee. . Het blijft nu bijzonder onrustig in het peloton. Schelling is de volgende die versnelt, Cavagna springt weer mee.

14:32 14 uur 32. Dewulf probeert het opnieuw. Magnus Cort Nielsen en Stan Dewulf willen de juiste trein duidelijk niet missen en sluiten aan bij Cavagna en Amador. Maar het viertal wordt al snel weer gegrepen. . Dewulf probeert het opnieuw Magnus Cort Nielsen en Stan Dewulf willen de juiste trein duidelijk niet missen en sluiten aan bij Cavagna en Amador. Maar het viertal wordt al snel weer gegrepen.

14:25 14 uur 25. De hergroepering is meteen het signaal voor een nieuwe aanvalspoging. Cavagna en Amador wagen hun kans. . De hergroepering is meteen het signaal voor een nieuwe aanvalspoging. Cavagna en Amador wagen hun kans.

14:24 14 uur 24. Einde verhaal voor de 15 vluchters. Ze hebben het nog een hele poos uitgezongen, maar nu is het liedje van de koplopers toch ten einde. Ze worden na 69 kilometer opnieuw gegrepen door het peloton. . Einde verhaal voor de 15 vluchters Ze hebben het nog een hele poos uitgezongen, maar nu is het liedje van de koplopers toch ten einde. Ze worden na 69 kilometer opnieuw gegrepen door het peloton.

14:20 14 uur 20. Woods springt naar de kopgroep. We gaan van 14 naar 15 leiders want Michael Woods (EF Pro Cycling) heeft de sprong naar de kopgroep gemaakt. Nog even de andere namen: Vingegaard (Jumbo-Visma), Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Costa (UAE), Power, Salmon, Storer (Sunweb), Fraile (Astana), Seigle (Groupama-FDJ), Barta (CCC), Edmonson (Mitchelton-Scott), Dewulf (Lotto-Soudal), G. Martin, Barcelo (Cofidis) en Ligthart (Total Direct Energie) . Woods springt naar de kopgroep We gaan van 14 naar 15 leiders want Michael Woods (EF Pro Cycling) heeft de sprong naar de kopgroep gemaakt. Nog even de andere namen: Vingegaard (Jumbo-Visma), Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Costa (UAE), Power, Salmon, Storer (Sunweb), Fraile (Astana), Seigle (Groupama-FDJ), Barta (CCC), Edmonson (Mitchelton-Scott), Dewulf (Lotto-Soudal), G. Martin, Barcelo (Cofidis) en Ligthart (Total Direct Energie)

14:09 14 uur 09. De wedstrijdsituatie blijft voorlopig ongewijzigd. De 14 koplopers hebben 38 seconden voorsprong op het peloton, waar Caja Rural nog steeds het meeste werk opknapt. . De wedstrijdsituatie blijft voorlopig ongewijzigd. De 14 koplopers hebben 38 seconden voorsprong op het peloton, waar Caja Rural nog steeds het meeste werk opknapt.

14:09 14 uur 09. Livestream. Vanaf 14.50u kan u deze rit ook live volgen op Eén of via de livestream op deze pagina. We blijven uiteraard ook tekst-updates geven. . Livestream Vanaf 14.50u kan u deze rit ook live volgen op Eén of via de livestream op deze pagina. We blijven uiteraard ook tekst-updates geven.

14:04 Stevig tempo in openingsuur. Geen sprake van een rustige aanloop in deze 5e rit. In het eerste wedstrijduur hebben de koplopers al liefst 52,6 kilometer afgelegd. . 14 uur 04. Stevig tempo in openingsuur Geen sprake van een rustige aanloop in deze 5e rit. In het eerste wedstrijduur hebben de koplopers al liefst 52,6 kilometer afgelegd.

13:52 13 uur 52. Cort Nielsen weer gegrepen. De achtervolging van Magnus Cort Nielsen zit er alweer op. Hij wordt samen met 3 andere vrijbuiters weer opgeslokt door het peloton. . Cort Nielsen weer gegrepen De achtervolging van Magnus Cort Nielsen zit er alweer op. Hij wordt samen met 3 andere vrijbuiters weer opgeslokt door het peloton.

13:47 In 2008 won Greg Van Avermaet in Sabiñánigo. 13 uur 47. In 2008 won Greg Van Avermaet in Sabiñánigo

13:42 13 uur 42. Vanuit het peloton blijft het gevecht aan de gang om de sprong naar de kopgroep te maken. Nu is het Magnus Cort Nielsen die zijn kans waagt. . Vanuit het peloton blijft het gevecht aan de gang om de sprong naar de kopgroep te maken. Nu is het Magnus Cort Nielsen die zijn kans waagt.

13:38 13 uur 38. Team Sunweb sterk vertegenwoordigd. Met drie renners (Salmon, Power en Storer) is Team Sunweb het best vertegenwoordigd in de kopgroep. Ook Cofidis heeft 2 mannetjes voorin (Barcelo, Martin), de rest zijn enkelingen. . Team Sunweb sterk vertegenwoordigd Met drie renners (Salmon, Power en Storer) is Team Sunweb het best vertegenwoordigd in de kopgroep. Ook Cofidis heeft 2 mannetjes voorin (Barcelo, Martin), de rest zijn enkelingen.

13:35 13 uur 35. Ook Tim Wellens waagde even zijn kans, maar hij werd snel weer bij de lurven gegrepen. Met Stan Dewulf heeft Lotto-Soudal wel al één pion in de kopgroep. . Ook Tim Wellens waagde even zijn kans, maar hij werd snel weer bij de lurven gegrepen. Met Stan Dewulf heeft Lotto-Soudal wel al één pion in de kopgroep.

13:34 13 uur 34. In het peloton doet Caja Rural er alles aan om de voorsprong van de kopgroep binnen de perken te houden. Dat lukt voorlopig, meer dan een halve minuut krijgen de 14 vluchters niet. . In het peloton doet Caja Rural er alles aan om de voorsprong van de kopgroep binnen de perken te houden. Dat lukt voorlopig, meer dan een halve minuut krijgen de 14 vluchters niet.

13:18 13 uur 18. Samenstelling kopgroep. We overlopen even de namen in de kopgroep: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Alex Edmondson (Mitchelton-Scott), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Robert Power, Michael Storer en Martin Salmon (Sunweb), Omar Fraile (Astana), Romain Seigle (Groupama-FDJ), Will Barta (CCC Team), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Guillaume Martin en Fernando Barcelo (Cofidis) en Pim Ligthart (Total Direct Energie) . Samenstelling kopgroep We overlopen even de namen in de kopgroep: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Alex Edmondson (Mitchelton-Scott), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Robert Power, Michael Storer en Martin Salmon (Sunweb), Omar Fraile (Astana), Romain Seigle (Groupama-FDJ), Will Barta (CCC Team), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Guillaume Martin en Fernando Barcelo (Cofidis) en Pim Ligthart (Total Direct Energie)

13:18 13 uur 18. De eerste vluchtpoging is voorlopig een succes. Het groepje van 14 renners heeft een halve minuut voorsprong op het peloton. . De eerste vluchtpoging is voorlopig een succes. Het groepje van 14 renners heeft een halve minuut voorsprong op het peloton.

13:09 13 uur 09. Pittige tweede helft met 3 cols. In totaal moeten de renners vandaag ruim 3000 hoogtemeters bedwingen. Na 111 kilometer wacht de Alto de Vio, een 13,5 kilometer lange col van 2e categorie aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,7 procent. Meteen daarna snijden de renners de Alto de Fanlo aan, een col van 3e categorie aan 4,6 procent. De Alto de Petralba vormt het sluitstuk van de drie beklimmingen. Goed voor 8,7 kilometer aan 5,2 procent. . Pittige tweede helft met 3 cols In totaal moeten de renners vandaag ruim 3000 hoogtemeters bedwingen. Na 111 kilometer wacht de Alto de Vio, een 13,5 kilometer lange col van 2e categorie aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,7 procent. Meteen daarna snijden de renners de Alto de Fanlo aan, een col van 3e categorie aan 4,6 procent. De Alto de Petralba vormt het sluitstuk van de drie beklimmingen. Goed voor 8,7 kilometer aan 5,2 procent.

13:05 13 uur 05. 14 vluchters. We krijgen meteen een uitgebreide groep van 14 vluchters, met daarbij ook onze landgenoot Stan Dewulf. Maar het peloton laat niet zomaar begaan. . 14 vluchters We krijgen meteen een uitgebreide groep van 14 vluchters, met daarbij ook onze landgenoot Stan Dewulf. Maar het peloton laat niet zomaar begaan.

13:02 13 uur 02. Deze rit zou wel eens gesneden koek kunnen zijn voor aanvallers. Dat heeft ook Martin Salmon begrepen, hij probeert meteen weg te springen. . Deze rit zou wel eens gesneden koek kunnen zijn voor aanvallers. Dat heeft ook Martin Salmon begrepen, hij probeert meteen weg te springen.

12:53 12 uur 53. Van Avermaet won in 2008. Greg Van Avermaet heeft goede herinneringen aan Sabiñánigo, de aankomstplaats van deze 5e rit. In 2008 won hij er de 9e etappe van de Vuelta, zijn eerste ritsucces in een grote ronde. . Van Avermaet won in 2008 Greg Van Avermaet heeft goede herinneringen aan Sabiñánigo, de aankomstplaats van deze 5e rit. In 2008 won hij er de 9e etappe van de Vuelta, zijn eerste ritsucces in een grote ronde.

12:52 12 uur 52. Venijn in de staart. Ruim 184 kilometer krijgen de renners vandaag voor de kiezen. Na een licht heuvelachtige aanloop zit het venijn in de staart met 2 cols van tweede categorie en 1 col van derde categorie daar tussenin. Geen aankomst bergop, na de laatste col wacht een afdaling van 17 kilometer tot de finish. . Venijn in de staart Ruim 184 kilometer krijgen de renners vandaag voor de kiezen. Na een licht heuvelachtige aanloop zit het venijn in de staart met 2 cols van tweede categorie en 1 col van derde categorie daar tussenin. Geen aankomst bergop, na de laatste col wacht een afdaling van 17 kilometer tot de finish.

