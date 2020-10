LIVE: Wagen vrijbuiters hun kans in heuvelachtige Vuelta-rit?

Fase per fase

13:42 13 uur 42. Vanuit het peloton blijft het gevecht aan de gang om de sprong naar de kopgroep te maken. Nu is het Magnus Cort Nielsen die zijn kans waagt. . Vanuit het peloton blijft het gevecht aan de gang om de sprong naar de kopgroep te maken. Nu is het Magnus Cort Nielsen die zijn kans waagt.

13:38 13 uur 38. Team Sunweb sterk vertegenwoordigd. Met drie renners (Salmon, Power en Storer) is Team Sunweb het best vertegenwoordigd in de kopgroep. Ook Cofidis heeft 2 mannetjes voorin (Barcelo, Martin), de rest zijn enkelingen. . Team Sunweb sterk vertegenwoordigd Met drie renners (Salmon, Power en Storer) is Team Sunweb het best vertegenwoordigd in de kopgroep. Ook Cofidis heeft 2 mannetjes voorin (Barcelo, Martin), de rest zijn enkelingen.

13:35 13 uur 35. Ook Tim Wellens waagde even zijn kans, maar hij werd snel weer bij de lurven gegrepen. Met Stan Dewulf heeft Lotto-Soudal wel al één pion in de kopgroep. . Ook Tim Wellens waagde even zijn kans, maar hij werd snel weer bij de lurven gegrepen. Met Stan Dewulf heeft Lotto-Soudal wel al één pion in de kopgroep.

13:34 13 uur 34. In het peloton doet Caja Rural er alles aan om de voorsprong van de kopgroep binnen de perken te houden. Dat lukt voorlopig, meer dan een halve minuut krijgen de 14 vluchters niet. . In het peloton doet Caja Rural er alles aan om de voorsprong van de kopgroep binnen de perken te houden. Dat lukt voorlopig, meer dan een halve minuut krijgen de 14 vluchters niet.

13:18 13 uur 18. Samenstelling kopgroep. We overlopen even de namen in de kopgroep: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Alex Edmondson (Mitchelton-Scott), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Robert Power, Michael Storer en Martin Salmon (Sunweb), Omar Fraile (Astana), Romain Seigle (Groupama-FDJ), Will Barta (CCC Team), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Guillaume Martin en Fernando Barcelo (Cofidis) en Pim Ligthart (Total Direct Energie) . Samenstelling kopgroep We overlopen even de namen in de kopgroep: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Alex Edmondson (Mitchelton-Scott), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Robert Power, Michael Storer en Martin Salmon (Sunweb), Omar Fraile (Astana), Romain Seigle (Groupama-FDJ), Will Barta (CCC Team), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Guillaume Martin en Fernando Barcelo (Cofidis) en Pim Ligthart (Total Direct Energie)

13:18 13 uur 18. De eerste vluchtpoging is voorlopig een succes. Het groepje van 14 renners heeft een halve minuut voorsprong op het peloton. . De eerste vluchtpoging is voorlopig een succes. Het groepje van 14 renners heeft een halve minuut voorsprong op het peloton.

13:09 13 uur 09. Pittige tweede helft met 3 cols. In totaal moeten de renners vandaag ruim 3000 hoogtemeters bedwingen. Na 111 kilometer wacht de Alto de Vio, een 13,5 kilometer lange col van 2e categorie aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,7 procent. Meteen daarna snijden de renners de Alto de Fanlo aan, een col van 3e categorie aan 4,6 procent. De Alto de Petralba vormt het sluitstuk van de drie beklimmingen. Goed voor 8,7 kilometer aan 5,2 procent. . Pittige tweede helft met 3 cols In totaal moeten de renners vandaag ruim 3000 hoogtemeters bedwingen. Na 111 kilometer wacht de Alto de Vio, een 13,5 kilometer lange col van 2e categorie aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,7 procent. Meteen daarna snijden de renners de Alto de Fanlo aan, een col van 3e categorie aan 4,6 procent. De Alto de Petralba vormt het sluitstuk van de drie beklimmingen. Goed voor 8,7 kilometer aan 5,2 procent.

13:05 13 uur 05. 14 vluchters. We krijgen meteen een uitgebreide groep van 14 vluchters, met daarbij ook onze landgenoot Stan Dewulf. Maar het peloton laat niet zomaar begaan. . 14 vluchters We krijgen meteen een uitgebreide groep van 14 vluchters, met daarbij ook onze landgenoot Stan Dewulf. Maar het peloton laat niet zomaar begaan.

13:02 13 uur 02. Deze rit zou wel eens gesneden koek kunnen zijn voor aanvallers. Dat heeft ook Martin Salmon begrepen, hij probeert meteen weg te springen. . Deze rit zou wel eens gesneden koek kunnen zijn voor aanvallers. Dat heeft ook Martin Salmon begrepen, hij probeert meteen weg te springen.

Dit staat vandaag op het menu voor de renners. 13 uur . Dit staat vandaag op het menu voor de renners.

Ze zijn vertrokken! 12 uur 57. Ze zijn vertrokken!

12:53 12 uur 53. Van Avermaet won in 2008. Greg Van Avermaet heeft goede herinneringen aan Sabiñánigo, de aankomstplaats van deze 5e rit. In 2008 won hij er de 9e etappe van de Vuelta, zijn eerste ritsucces in een grote ronde. . Van Avermaet won in 2008 Greg Van Avermaet heeft goede herinneringen aan Sabiñánigo, de aankomstplaats van deze 5e rit. In 2008 won hij er de 9e etappe van de Vuelta, zijn eerste ritsucces in een grote ronde.

12:52 12 uur 52. Venijn in de staart. Ruim 184 kilometer krijgen de renners vandaag voor de kiezen. Na een licht heuvelachtige aanloop zit het venijn in de staart met 2 cols van tweede categorie en 1 col van derde categorie daar tussenin. Geen aankomst bergop, na de laatste col wacht een afdaling van 17 kilometer tot de finish. . Venijn in de staart Ruim 184 kilometer krijgen de renners vandaag voor de kiezen. Na een licht heuvelachtige aanloop zit het venijn in de staart met 2 cols van tweede categorie en 1 col van derde categorie daar tussenin. Geen aankomst bergop, na de laatste col wacht een afdaling van 17 kilometer tot de finish.

