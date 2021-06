LIVESTREAM Tour: Op naar een keizerlijke massasprint in Pontivy

17:02 17 uur 02. Roglic kleeft aan de achterbumper van Van Aert. Ook Sagan, Van der Poel, Pogacar en Alaphilippe laten zich niet wegdrummen. . Roglic kleeft aan de achterbumper van Van Aert. Ook Sagan, Van der Poel, Pogacar en Alaphilippe laten zich niet wegdrummen.

17:00 17 uur . Hij houdt woord: Wout van Aert roert zich nu al in de voorbereiding. Niet om zelf uitstekend gepositioneerd te zitten, wel om Primoz Roglic te beschermen. . Hij houdt woord: Wout van Aert roert zich nu al in de voorbereiding. Niet om zelf uitstekend gepositioneerd te zitten, wel om Primoz Roglic te beschermen.

16:56 16 uur 56. "Heb je nu net wel of net geen stress als je al 30 ritten gewonnen hebt in de Tour?" José De Cauwer is bijzonder nieuwsgierig hoe Mark Cavendish hier straks voor de dag komt. Nog 20 kilometer: het verschil zakt onder de minuut. . "Heb je nu net wel of net geen stress als je al 30 ritten gewonnen hebt in de Tour?" José De Cauwer is bijzonder nieuwsgierig hoe Mark Cavendish hier straks voor de dag komt. Nog 20 kilometer: het verschil zakt onder de minuut.

16:55 16 uur 55. O.a. Declercq en Gilbert bepalen het tempo in het peloton.

16:54 16 uur 54. Er wordt om 17 u weer regen voorspeld in Pontivy. Ik ben er niet gerust in. . Michel Wuyts . Er wordt om 17 u weer regen voorspeld in Pontivy. Ik ben er niet gerust in. Michel Wuyts

16:53 16 uur 53. Ide Schelling heeft de bodem van zijn vat nog niet bereikt. Hij probeert zijn kopmannen nog keurig voorin te houden. . Ide Schelling heeft de bodem van zijn vat nog niet bereikt. Hij probeert zijn kopmannen nog keurig voorin te houden.

16:50 16 uur 50. Nog 25 kilometer. In de Giro greep Tim Merlier zijn eerste sprintkans met beide handen. Doet hij dat ook in de Tour? Merlier zou de eerste landgenoot sinds Rik Verbrugghe in 2001 zijn die in hetzelfde jaar wint in de Giro en de Tour. . Nog 25 kilometer In de Giro greep Tim Merlier zijn eerste sprintkans met beide handen. Doet hij dat ook in de Tour? Merlier zou de eerste landgenoot sinds Rik Verbrugghe in 2001 zijn die in hetzelfde jaar wint in de Giro en de Tour.

16:49 16 uur 49. Ook Deceuninck-Quick Step knabbelt nu nadrukkelijk aan de achterstand van de kopgroep. Het zal Mark Cavendish alleen maar een extra duwtje in de rug geven, maar hoe gaat hij in de slotkilometers om met de druk? Die zal er hoe dan ook zijn. . Ook Deceuninck-Quick Step knabbelt nu nadrukkelijk aan de achterstand van de kopgroep. Het zal Mark Cavendish alleen maar een extra duwtje in de rug geven, maar hoe gaat hij in de slotkilometers om met de druk? Die zal er hoe dan ook zijn.

16:47 16 uur 47. Onze man op de motor zag de partner van Wout van Aert langs de kant van de weg. Weet zij of haar echtgenoot de waarheid gesproken heeft en niet zal meesprinten? Zijn toekomstige ploegmaat Christophe Laporte staat stil met een lekke band. . Onze man op de motor zag de partner van Wout van Aert langs de kant van de weg. Weet zij of haar echtgenoot de waarheid gesproken heeft en niet zal meesprinten? Zijn toekomstige ploegmaat Christophe Laporte staat stil met een lekke band.

16:44 16 uur 44. De kopgroep heeft gerekend en spreekt nu de reserves aan. Ook zij trekken het tempo op en proberen hun effort zo lang mogelijk te rekken. . De kopgroep heeft gerekend en spreekt nu de reserves aan. Ook zij trekken het tempo op en proberen hun effort zo lang mogelijk te rekken.

16:40 Côte de Pluméliau. Jelle Wallays neemt dit puntje dankbaar aan. We zijn overigens iets te snel geweest: over de strijdlust is nog niets beslist. Wie mag straks de podiumceremonie van dichtbij beleven? . 16 uur 40. Côte de Pluméliau Jelle Wallays neemt dit puntje dankbaar aan. We zijn overigens iets te snel geweest: over de strijdlust is nog niets beslist. Wie mag straks de podiumceremonie van dichtbij beleven?

16:38 16 uur 38. We hebben nog een bergje van 4e categorie en dan zijn alle nevenprijzen uitgedeeld. De kopgroep trekt naar de top. . We hebben nog een bergje van 4e categorie en dan zijn alle nevenprijzen uitgedeeld. De kopgroep trekt naar de top.

16:36 16 uur 36. Is Caleb Ewan een garantie op succes? Meestal wel. De kleine Aussie won minstens 1 rit in 6 van de 7 grote rondes waar hij al aan deelnam. Alleen de Giro van 2016 vormt een uitzondering. . Is Caleb Ewan een garantie op succes? Meestal wel. De kleine Aussie won minstens 1 rit in 6 van de 7 grote rondes waar hij al aan deelnam. Alleen de Giro van 2016 vormt een uitzondering.

16:31 1'08". Nog 42 kilometer en we zitten al een hele poos op de schommel van de minuut. Lotto-Soudal straalt veel vertrouwen uit en ook Tim Declercq duikt op in de zone waar je wind vangt. . 16 uur 31. 1'08" Nog 42 kilometer en we zitten al een hele poos op de schommel van de minuut. Lotto-Soudal straalt veel vertrouwen uit en ook Tim Declercq duikt op in de zone waar je wind vangt.

16:28 16 uur 28. Ik vind Cees Bol een interessant figuur. Vorig jaar deden ze het heel goed in de sprints en dat kan in deze slotfase ook. . José De Cauwer. Ik vind Cees Bol een interessant figuur. Vorig jaar deden ze het heel goed in de sprints en dat kan in deze slotfase ook. José De Cauwer

16:25 Deze beelden illustreren goed hoe de sprinters de finish na een flauwe chicane pas erg laat kunnen spotten. 16 uur 25.

16:24 16 uur 24. De volgende pechvogel met een lekke tube: André Greipel. Hij won er tot dusver 11 in de Tour. Voor zijn laatste succes in La Grande Boucle moeten we ook terug naar de Tour van 2016, waar hij won op de Champs-Elysées. . De volgende pechvogel met een lekke tube: André Greipel. Hij won er tot dusver 11 in de Tour. Voor zijn laatste succes in La Grande Boucle moeten we ook terug naar de Tour van 2016, waar hij won op de Champs-Elysées.